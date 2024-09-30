Россиянам разрешили передать пенсионные баллы своим родителям

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Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким в понедельник, 30 сентября, внесет в Государственную Думу законопроект, разрешающий передачу пенсионных баллов от детей к их родителям, передает ТАСС.
Предлагаемые поправки в закон о «страховых пенсиях» предусматривают возможность передачи до двух пенсионных баллов в календарном году, то есть по одному баллу каждому родителю или два балла одному родителю. Количество баллов у родителей позволит увеличить размер пенсии и уровень жизни, говорится в пояснительной записке.
По словам депутатов, с 2025 года минимальный стаж для назначения страховой пенсии по старости и частного пенсионного коэффициента составит 15 лет и 30 баллов соответственно. Как отмечают разработчики законопроекта, в этих условиях необходима дополнительная поддержка пенсионеров.
Ранее Госдума рассмотрела предложение об увеличении максимального количества пенсионных баллов для работающих пенсионеров с трех до десяти баллов. По мнению членов парламентариев, это положительно скажется на экономике.
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По словам депутатов, с 2025 года минимальный стаж для назначения страховой пенсии по старости и частного пенсионного коэффициента составит 15 лет и 30 баллов соответственно. Как отмечают разработчики законопроекта, в этих условиях необходима дополнительная поддержка пенсионеров.
Ранее Госдума рассмотрела предложение об увеличении максимального количества пенсионных баллов для работающих пенсионеров с трех до десяти баллов. По мнению членов парламентариев, это положительно скажется на экономике.
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Александр Климов