Спрос на эко-клининг в России вырос на фоне распространения аллергии
Всё больше россиян страдают от аллергии, и это напрямую влияет на их бытовые привычки. Как рассказал «Газете.Ru» основатель клининговой компании CleanOn Никита Юсупов, именно из-за этого стремительно растет спрос на эко-клининг.
Такая уборка проводится с помощью безопасных, гипоаллергенных и биоразлагаемых средств, что критически важно для 40% населения. При этом эксперт развенчивает главный миф: дорогая импортная химия — не всегда значит лучшая.
Российские моющие средства справляются с загрязнениями ничуть не хуже, а их стоимость может быть ниже в пять раз. Еще один тренд — бытовая робототехника. Пылесосы и мойщики окон стали популярными помощниками, но профессионалы напоминают: для комплексной уборки они не заменят ручной труд и эффективные средства.
