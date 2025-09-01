Спрос на эко-клининг в России вырос на фоне распространения аллергии

01 сентября 2025, 12:01

Эксперт Юсупов заявил, что россияне заказывают эко-клининг из-за аллергии

Фото: istockphoto / Anna Puzatykh

Всё больше россиян страдают от аллергии, и это напрямую влияет на их бытовые привычки. Как рассказал «Газете.Ru» основатель клининговой компании CleanOn Никита Юсупов, именно из-за этого стремительно растет спрос на эко-клининг.