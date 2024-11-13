Риэлтор Апрелев объяснил решение РЖД продать Рижский вокзал

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Глава Гильдии риэлторов Константин Апрелев прокомментировал решение РЖД о продаже Рижского вокзала в Москве.
«На его территории есть современный учебный центр и музей РЖД. Но если РЖД примет решение перенести эти объекты в другое место, например, в недавно приобретённое офисное здание в Moscow City, то Рижский вокзал станет полностью непрофильным активом. Для компании будет логичным избавиться от него и сократить затраты на содержание», — предположил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.
Он также напомнил, что здание вокзала является памятником, в связи с чем у собственника возникают дополнительные обязанности по его содержанию. Для собственника одной стороны, это ограничивает возможности для реконструкции и перепрофилирования, а с другой — у объекта есть историческая ценность.
Кроме этого, Константин Апрелев прокомментировал риски покупки недвижимости в период распродаж, отметив, что они в принципе ничем не отличаются от рисков в любой другой день.
«На мой взгляд, риск чёрной пятницы ничем не отличается от других рисков покупки недвижимости в другие даты, в другие дни. В любом случае, нужно внимательно читать все договоры, которые предлагаются к заключению», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Апрелев.
Ранее вице-президент Российской Гильдии Риэлторов Андрей Банников в беседе с «Радио 1» объяснил, что в нынешней ситуации с повышением ключевой ставки застройщики предпринимают усилия: предоставляют программы рассрочек в 3-4 года и возможность купить новостройку и подождать, когда процентная ставка уменьшится.
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Мелисса Тимофеева