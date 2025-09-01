Риэлтор Апрелев предложил выдавать ипотеку на новостройки после завершения строительства
Значительная часть сделок на первичном рынке жилья совершается с помощью рассрочки от застройщика, но этот механизм несет серьезные риски для обеих сторон. Исправить ситуацию может только реформа ипотечного кредитования, заявил вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
По его словам, для покупателя риск заключается в том, что не все договоры рассрочки регистрируются в Росреестре и не имеют надежных механизмов защиты. В случае банкротства застройщика такие обязательства попадают в конкурсную массу. Для девелопера же нет гарантий, что покупатель не расторгнет договор до внесения следующего платежа (весной число расторжений доходило до 30%).
Апрелев предложил принципиально новую модель. Во-первых, оценивать кредитоспособность покупателя на этапе оформления рассрочки, а не после стройки. Выдавать ипотечный кредит только после ввода дома в эксплуатацию. А также отменить требование о 100%-м заполнении эскроу-счета во время строительства. Эксперт назвал нынешнюю систему эскроу «рудиментом», который приводит к перекрестному субсидированию, приводит его слова Общественная Служба Новостей.
Из-за постоянных переносов сроков сдачи дольщики вынуждены годами платить проценты по ипотеке за недостроенное жилье, и с такой ситуацией столкнулись до 30% обманутых дольщиков в стране.
