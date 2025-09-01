Риэлтор Апрелев предложил выдавать ипотеку на новостройки после завершения строительства

01 сентября 2025, 17:03

Фото: istockphoto / TannySolt

Значительная часть сделок на первичном рынке жилья совершается с помощью рассрочки от застройщика, но этот механизм несет серьезные риски для обеих сторон. Исправить ситуацию может только реформа ипотечного кредитования, заявил вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.