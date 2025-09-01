«Лентяи стали»: Виталий Милонов раскритиковал женщин, не убирающихся в доме

01 сентября 2025, 15:40

Виталий Милонов раскритиковал женщин, не убирающихся в доме

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал женщин и граждан в общем, которые не убираются в доме. Таких россиян член «Единая Россия» назвал лентяями.





В беседе с «Татар-информ» Милонов отметил, что лень населения проявляется не только в нежелании убираться, но и в увеличившейся популярности сервисов доставки еды. При этом депутат назвал грязнулями тех женщин, которые не поддерживают порядок в доме. Их он считает причиной негативной статистики по бракам.





«Лентяи стали. Это лень, которая отражается не только в том, что человек плохо убирается, но и на статистике по бракам, поскольку никто не хочет жениться или выходить замуж за грязнулю», — сказал Милонов.

«Нет, у всех руки растут из одного места, которое становится все больше и больше среднестатистического размера, потому что вместо готовки нормальной еды люди заказывают доставку всякой гадости», — говорит депутат.