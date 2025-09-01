«Лентяи стали»: Виталий Милонов раскритиковал женщин, не убирающихся в доме
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал женщин и граждан в общем, которые не убираются в доме. Таких россиян член «Единая Россия» назвал лентяями.
В беседе с «Татар-информ» Милонов отметил, что лень населения проявляется не только в нежелании убираться, но и в увеличившейся популярности сервисов доставки еды. При этом депутат назвал грязнулями тех женщин, которые не поддерживают порядок в доме. Их он считает причиной негативной статистики по бракам.
«Лентяи стали. Это лень, которая отражается не только в том, что человек плохо убирается, но и на статистике по бракам, поскольку никто не хочет жениться или выходить замуж за грязнулю», — сказал Милонов.
Депутат обвинил граждан в нежелании готовить еду. По его словам, сейчас люди предпочитают нездоровую пищу, из-за которой у них увеличивается вес, вместо здорового питания.
«Нет, у всех руки растут из одного места, которое становится все больше и больше среднестатистического размера, потому что вместо готовки нормальной еды люди заказывают доставку всякой гадости», — говорит депутат.