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Риелтор Апрелев предсказал падение спроса на первичном рынке жилья после 1 июля на 40%

28 июня 2024, 21:40
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Окончание программы льготной ипотеки на новостройки приведёт к резкому сокращению первичного рынка недвижимости – вплоть до 40%.
Такой прогноз дал вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.

По словам эксперта, это неизбежно спровоцирует снижение цен на квартиры в строящихся домах уже к концу года. Если к этому прибавится повышение процентной ставки по семейной ипотеке, то рынок может сократиться ещё сильнее.


«С 1 июля в России завершается неадресная программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках. Её запустили в 2020 году на фоне коронавирусных ограничений, чтобы стимулировать рынок, и несколько раз продлевали. Теперь же ипотека на первичном рынке ничем не будет отличаться от ипотеки на вторичном. Кроме того, с начала июля в стране должна завершиться программа семейной ипотеки, но её власти намерены продлить до 2030 года», – напомнил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, сейчас в России наметился рыночный перекос между первичным и вторичным жильём.
«Рынок вторички не имел никаких льготных программ и с декабря прошлого года живёт в условиях 16-процентной ключевой ставки. Это уже привело к коррекции цен в сторону снижения – теперь они учитывают ипотеку под 18%, а также к трёх-четырёхкратному снижению числа сделок в этом сегменте. При этом на рынке первички в условиях низких процентных ставок цены на жильё остаются высокими. В итоге квартиры в строящихся домах стоят на 15-20% дороже, чем в уже построенных. Из-за этого теряется смысл покупки жилья в новостройке», – пояснил специалист.
По его словам, доля льготной программы на рынке – около 40 % от всех продаж новостроек. Её завершение должно этот перекос исправить. При этом на вторичном рынке жилья это почти никак не отразится и в основном затронет сегмент новостроек.

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#жильё
#жилище
#строительство
#квартиры
Астроном Вибе прокомментировал результаты исследования астероида американским аппаратом
28 июня 2024, 22:08

Фото: iStock / buradaki

В астероиде Бенну, который исследовал американский космический аппарат, найдены соединения фосфора, которые могут образовываться в водной среде. Это говорит о том, что либо сам астероид, либо его часть контактировала с жидкой водой.
Такое мнение высказал завотделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Ранее сообщалось, что исследование образцов с астероида, собранных в ходе миссии OSIRIS-REx, показало наличие фосфата магния-натрия – вещества, которое на Земле встречается в минералах, геологических образованиях и живых организмах. Это открытие стало неожиданностью для учёных NASA.

По мнению исследователей, наличие фосфата магния-натрия говорит о том, что Бенну мог отколоться от планеты или луны, покрытой океаном. Кроме того, исследование подтвердило, что астероид богат углеродом, азотом и органическими соединениями, которые являются необходимыми компонентами жизни.
«В данном случае речь о происхождении жизни не идёт. Это постепенное исследование различных химических соединений, которые могут быть связаны с жизнью, и того, как они распределены по Солнечной системе, как они там эволюционируют», – пояснил Вибе в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он назвал результат миссии интересным, но не согласился с тем, что он открывает перед человечеством новые горизонты. Ничего принципиально нового мы не узнали, пояснил учёный.

Более подробно об этом исследовании читайте на сайте.

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#ран
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Синоптик Позднякова предсказала рекордную жару в Москве в начале июля
28 июня 2024, 21:53

Фото: iStock / SUNG YOON JO

С первых чисел следующего месяца температура в Московском регионе достигнет отметки в +30°С, и 2-3 июля в столице будет побит рекорд максимальной температуры.
Такой прогноз дала главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Рекорд в 1890 году составлял 31,9°С, а в 1917-м 32,2°С. Сейчас температура близка к рекордной. Такой зной жители столичного региона переносят сложно. Как долго сохранится жара, сказать трудно. Разные модели показывают по-разному. Погоду определяет сейчас один антициклон, а потом придет следующи, и мы будем находиться между ними», – уточнила метеоролог в беседе с Общественной Службой Новостей.
Уже в субботу, по словам Поздняковой, ожидается максимальная 27… 28°С, а самый жаркий период придётся пережить именно в начале июля.

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Синоптик Ильин спрогнозировал жаркий июль в Москве и Подмосковье
28 июня 2024, 20:58

Фото: iStock / olgalngs

Весь июль в Московском регионе будет очень жарким – с 30-градусной температурой воздуха. Лишь в редкие дни она будет опускаться до +23…+26°С.
Об этом заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Сильная жара в Москве связана с антициклоном. Сначала к нам пришёл антициклон из Скандинавии, а сейчас он трансформировался и в скором времени объединится с азовским антициклоном. Он всегда несёт жаркую погоду в центр европейской части России», – сказал метеоролог в разговоре с «Вечерней Москвой».
При этом Ильин добавил, что пришедшая в Москву и Подмосковье 30-градусная жара сохранится как минимум до середины следующей недели.

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#прогноз погоды
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В Щёлково состоялся межмуниципальный форум «Управдом»
28 июня 2024, 20:44

Фото: администрации г. о. Щелково

В Щёлково прошел Третий межмуниципальный форум «Управдом», собравший представителей шести округов Подмосковья для обсуждения актуальных вопросов жилищно-коммунального хозяйства.
Основная цель мероприятия заключалась в улучшении взаимодействия между муниципальными властями, управляющими компаниями и жителями для эффективного решения проблем, связанных с коммунальными услугами и благоустройством. В форуме приняли участие представители Правительства Московской области, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, администраций муниципалитетов, а также общественные деятели и активисты.

«В каждом муниципалитете Московской области есть множество успешных практик благоустройства, реализованных с участием населения. Для муниципального сообщества страны опыт Подмосковья очень ценен, и ВАРМСУ готова помогать в его тиражировании», — отметила Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.
Форум «Управдом» в Подмосковье проводится с 2014 года и стал важной платформой для обмена опытом и выработки конструктивных решений по улучшению системы предоставления услуг ЖКХ. Участники форума делились успешными практиками взаимодействия с жителями и представляли предложения по совершенствованию работы с управляющими компаниями, а также задавали вопросы представителям профильных ведомств и организаций.

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Эксперт Голицына посоветовала выключить смартфон на несколько дней после падения в воду
28 июня 2024, 20:06

Фото: iStock / Pinkypills

Быстрое выключение смартфона при падении в воду может спасти его.
Об этом сообщила руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
«Если смартфон оказался под водой, необходимо действовать немедленно. Сначала нужно выключить его и не пытаться включить, чтобы избежать короткого замыкания. Затем надо удалить лишнюю воду с поверхности тряпкой или бумажным полотенцем», – посоветовала Голицына в беседе с «Газетой.Ru».
Если модель телефона позволяет извлечь батарею, это нужно сделать сразу. Также рекомендуется достать SIM-карту. Их лучше просушивать отдельно.

Не нужно использовать фен или другие нагревательные приборы для ускорения процесса сушки. Это может повредить электронику внутри смартфона. Нельзя также оставлять телефон под прямыми солнечными лучами.
«Когда смартфон визуально высохнет, следует оставить его на несколько часов или даже суток для окончательного высыхания. Затем можно попытаться включить устройство и проверить его работоспособность», – добавила эксперт.
Если после всех этих манипуляций мобильный телефон не включается или работает нестабильно, рекомендуется обратиться в сервисный центр.

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Блиновская погасила часть налогового долга
Адвокат: Блиновская внесла 70 млн руб с продажи квартиры в счет налогового долга
28 июня 2024, 19:52

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Блогер Елена Блиновская внесла 70 миллионов рублей в счет погашения налоговой недоимки, используя средства от продажи квартиры своего отца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Ивана Морозова.
«Погашение произошло за счет продажи квартиры, принадлежащей отцу Елены, Олегу Анатольевичу. Средства от продажи поступают на аккредитив "Сбербанка", с которого затем производится уплата налогов», — заявил адвокат.
По его словам, 70 миллионов рублей составляют продажную стоимость квартиры. Также сообщается, что Блиновская завершила ознакомление с материалами своего уголовного дела.

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В Химках завершили капитальный ремонт трех дорог
28 июня 2024, 19:21

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках завершили капитальный ремонт трёх дорог: улицы Панфилова, Молодёжного проезда и Юбилейного проспекта. В ближайшее время будет нанесена разметка. Об этом заявил заместитель главы городского округа Николай Батышев на совещании, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Всего обновили около 40 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, проведя фрезеровку старого асфальта и регулировку люков. Кроме того, в Химках ведутся работы по оборудованию народных троп в Лунёво и Кутузовском, где укладывают двухметровый асфальт и устанавливают бортовой камень.

Дорожные службы также модернизируют дворовые территории, обновляя асфальт и устанавливая новый бортовой камень. В Новых Химках работы завершены, а в Сходне они начнутся на следующей неделе. Продолжается комплексное благоустройство на шести адресах в Старых и Новых Химках, Подрезкове и Сходне, где уже устанавливают детские площадки.

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#благоустройство
#асфальт
#детские площадки
#дорожные службы
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Более 170 культурно-массовых мероприятий проведут в Химках на следующей неделе
28 июня 2024, 19:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В городском округе Химки на следующей неделе проведут более 170 культурных, спортивных и образовательных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ожидается, что активное участие в мероприятиях примет более 1500 юных химчан. Подробный план на общегородском совещании при участии главы округа Дмитрия Волошина представила заместитель Анна Ватутина.

По словам Ватутиной, в парках Толстого, «Дубки», Величко в Сходне будут проводиться масштабные развлекательные программы. Юные химчане смогут поиграть в настольные игры, принять участие в мастер-классах, уроках рисования, викторинах, спортивно-оздоровительных и детских анимационных программах.

Уточняется, что на 7 спортивных объектах в Химках также будут проведены специальные работы.

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Ученые сообщили о начале мощной магнитной бури
ТАСС: возмущение магнитного поле Земли сильно возросло
28 июня 2024, 18:14

Фото: IStock/murat4art

Ученые зарегистрировали возмущение магнитного поля Земли в пятницу, которое уже достигло сильного уровня. Об этом сообщили ТАСС в центре мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ).
По данным экспертов, магнитная буря на Земле достигла третьего уровня из пяти, где первый показатель оценивается как «слабый», а пятый как «экстремально сильный». В связи с этим возможно наступление проблем с электроникой, в частности спутниковой навигации и высокочастотной радиосвязи. Могут сбоить и автоматически срабатывать тревоги предохранительных систем.

В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния, где именно — не уточняется.

В марте кандидат физико-математических наук из Уфы Фарит Закирьянов опроверг информацию о влиянии магнитных бурь на человека. По его словам, данное явление не оказывает серьезного воздействия на живые организмы, так как изменение величины магнитного поля незначительно.

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#магнитные бури
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