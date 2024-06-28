Риелтор Апрелев предсказал падение спроса на первичном рынке жилья после 1 июля на 40%

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Окончание программы льготной ипотеки на новостройки приведёт к резкому сокращению первичного рынка недвижимости – вплоть до 40%.
Такой прогноз дал вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.
По словам эксперта, это неизбежно спровоцирует снижение цен на квартиры в строящихся домах уже к концу года. Если к этому прибавится повышение процентной ставки по семейной ипотеке, то рынок может сократиться ещё сильнее.
Читайте также:
В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья около 290 человек
В России предложили повысить выплаты на ремонт жилья при ЧС
В Подмосковье из аварийного жилья до конца года расселят ещё 8 тысяч человек
По словам эксперта, это неизбежно спровоцирует снижение цен на квартиры в строящихся домах уже к концу года. Если к этому прибавится повышение процентной ставки по семейной ипотеке, то рынок может сократиться ещё сильнее.
«С 1 июля в России завершается неадресная программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках. Её запустили в 2020 году на фоне коронавирусных ограничений, чтобы стимулировать рынок, и несколько раз продлевали. Теперь же ипотека на первичном рынке ничем не будет отличаться от ипотеки на вторичном. Кроме того, с начала июля в стране должна завершиться программа семейной ипотеки, но её власти намерены продлить до 2030 года», – напомнил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.По его словам, сейчас в России наметился рыночный перекос между первичным и вторичным жильём.
«Рынок вторички не имел никаких льготных программ и с декабря прошлого года живёт в условиях 16-процентной ключевой ставки. Это уже привело к коррекции цен в сторону снижения – теперь они учитывают ипотеку под 18%, а также к трёх-четырёхкратному снижению числа сделок в этом сегменте. При этом на рынке первички в условиях низких процентных ставок цены на жильё остаются высокими. В итоге квартиры в строящихся домах стоят на 15-20% дороже, чем в уже построенных. Из-за этого теряется смысл покупки жилья в новостройке», – пояснил специалист.По его словам, доля льготной программы на рынке – около 40 % от всех продаж новостроек. Её завершение должно этот перекос исправить. При этом на вторичном рынке жилья это почти никак не отразится и в основном затронет сегмент новостроек.
Читайте также:
В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья около 290 человек
В России предложили повысить выплаты на ремонт жилья при ЧС
В Подмосковье из аварийного жилья до конца года расселят ещё 8 тысяч человек
Лора Луганская