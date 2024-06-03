В Подмосковье из аварийного жилья до конца года расселят ещё 8 тысяч человек

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области до конца года планируется расселить около 130 тыс. кв. м. аварийного жилья. Переселение будут проводить в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«С 2019 по 2023 годы были расселены 16,7 тыс. человек и 280,46 тыс. кв. м. аварийного жилфонда. В этом году из 10,4 тыс. кв. м. аварийного жилья переселены 214 человек. До конца года планируется расселить ещё 8 тыс. человек из более чем 130 тыс. кв. м. аварийного жилья. В основном расселение придётся на городские округа Пушкинский, Дмитровский, Серпухов, Красногорск и Клин», – пояснил спикер регионального заксобрания.Брынцалов напомнил, что Подмосковье ежегодно занимает первое место в России по вводу жилья.
«В 2019-2023 годах в рамках нацпроекта мы ввели 53,5 млн кв. м. жилья, за I квартал 2024-го – 2,7 млн кв. м., в том числе 0,3 млн кв. м. многоквартирных домов и 2,4 млн кв. м. объектов индивидуального жилищного строительства», – отметил парламентарий.Он добавил, что за пять лет в Подмосковье построили и реконструировали 57 объектов водоснабжения. Это позволило достичь доли обеспеченного чистой питьевой водой всего населения области боле чем в 94%. В этом году будет построено три объекта.
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Лора Луганская