В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья около 290 человек

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Почти 290 человек переселили из аварийного жилья в одиннадцати городских округах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«На прошедшей неделе было расселено 104 аварийных помещения в Сергиево-Посадском, Богородском, Одинцовском, Дмитровском, Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском округах, а также в Солнечногорске, Шатуре, Электрогорске, Луховицах и Клину. Новое жильё получили 289 человек», — говорится в сообщении.Общая площадь расселённого за неделю аварийного жилья составила более 4,6 тыс. Расселение проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».
Переселенцам из аварийного жилья были предоставлены квартиры в новостройках, на вторичном рынке или предоставлена выкупная стоимость жилплощади.
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Лев Каштанов