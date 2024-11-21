Риэлтор Апрелев призвал осторожно относиться к рассрочке от застройщика

Фото: iStock/Lazy_Bear
Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев призвал острожно относиться к рассрочке от застройщика. По его словам, сейчас никто не может уверенно сказать, что ключевая ставка в ближайшие годы будет снова низкой.
Эксперт обратил внимание на растущую популярность предложений от застройщиков, по которым, оплатив повышенный первоначальный взнос, граждане будут вносить сниженный ежемесячный платеж, а после завершения строительства, если они не успели выплатить все деньги за квартиру, смогут взять ипотеку, которая к тому моменту якобы снова станет низкой.
Апрелев подчеркнул, что при покупке новостройки следует учитывать множество дополнительных расходов, например, серьезный ремонт и покупку мебели, а также то, что рассрочка от застройщика подразумевает высокий первоначальный взнос — около 30% от общей стоимости.
Однако самый главный риск с рассрочкой на строящееся жилье, по мнению риэлтора, это то, что объект могут вообще никогда не достроить.
Потому Апрелев предлагает тщательно взвесить все «за» и «против», изучить рынок и все имеющиеся предложения. Возможно, стоит приобрести квартиру на вторичном рынке, так как в нее можно будет сразу въехать и жить, хотя ставка будет высокой.
Читайте также:
ЦБ заявил о переломном моменте в экономике России
Аналитик Попцова допустила еще больший рост ключевой ставки
Риэлтор Апрелев объяснил решение РЖД продать Рижский вокзал
«Большинство застройщиков сейчас говорит, что, например, через два года, когда объект достроят, ключевая ставка понизится, и вы совершенно спокойно будете платить пониженную ставку по ипотеке, которая была, скажем, до 2022 года. Но это неочевидная история. Никто сейчас не может с какой-либо уверенностью сказать, что ключевая ставка будет низкой», — рассказал он в беседе с Общественной Службой Новостей.
Апрелев подчеркнул, что при покупке новостройки следует учитывать множество дополнительных расходов, например, серьезный ремонт и покупку мебели, а также то, что рассрочка от застройщика подразумевает высокий первоначальный взнос — около 30% от общей стоимости.
Однако самый главный риск с рассрочкой на строящееся жилье, по мнению риэлтора, это то, что объект могут вообще никогда не достроить.
Потому Апрелев предлагает тщательно взвесить все «за» и «против», изучить рынок и все имеющиеся предложения. Возможно, стоит приобрести квартиру на вторичном рынке, так как в нее можно будет сразу въехать и жить, хотя ставка будет высокой.
Читайте также:
ЦБ заявил о переломном моменте в экономике России
Аналитик Попцова допустила еще больший рост ключевой ставки
Риэлтор Апрелев объяснил решение РЖД продать Рижский вокзал
Данил Пономарев