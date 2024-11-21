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Риэлтор Апрелев призвал осторожно относиться к рассрочке от застройщика

Фото: iStock/Lazy_Bear

Фото: iStock/Lazy_Bear

Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев призвал острожно относиться к рассрочке от застройщика. По его словам, сейчас никто не может уверенно сказать, что ключевая ставка в ближайшие годы будет снова низкой.
Эксперт обратил внимание на растущую популярность предложений от застройщиков, по которым, оплатив повышенный первоначальный взнос, граждане будут вносить сниженный ежемесячный платеж, а после завершения строительства, если они не успели выплатить все деньги за квартиру, смогут взять ипотеку, которая к тому моменту якобы снова станет низкой.
«Большинство застройщиков сейчас говорит, что, например, через два года, когда объект достроят, ключевая ставка понизится, и вы совершенно спокойно будете платить пониженную ставку по ипотеке, которая была, скажем, до 2022 года. Но это неочевидная история. Никто сейчас не может с какой-либо уверенностью сказать, что ключевая ставка будет низкой», — рассказал он в беседе с Общественной Службой Новостей.


Апрелев подчеркнул, что при покупке новостройки следует учитывать множество дополнительных расходов, например, серьезный ремонт и покупку мебели, а также то, что рассрочка от застройщика подразумевает высокий первоначальный взнос — около 30% от общей стоимости.

Однако самый главный риск с рассрочкой на строящееся жилье, по мнению риэлтора, это то, что объект могут вообще никогда не достроить.

Потому Апрелев предлагает тщательно взвесить все «за» и «против», изучить рынок и все имеющиеся предложения. Возможно, стоит приобрести квартиру на вторичном рынке, так как в нее можно будет сразу въехать и жить, хотя ставка будет высокой.

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В Госдуму внесут законопроект об ответственности за продажу детям вейпов
21 ноября 2024, 13:50

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму в скором времени внесут законопроект о привлечении к уголовной ответственности продавцов, продающих вейпы несовершеннолетним. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, слова которого приводит думская пресс-служба.
Он подчеркнул, что ранее принятых решений в данной области оказалось недостаточно. Новой инициативой будет предложено, помимо прочего, увеличить штрафы за продажу такой продукции детям.

Володин назвал скорое внесение законопроекта важным шагом по наведению порядка в данной сфере. Он указал на необходимость рассмотрение вопросов, связанных с защитой здоровья детей, а также назвал недопустимой продажу несовершеннолетним сигарет, вейпов, алкогольной и иной запрещённой продукции.

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Автоэксперт назвал решение для платных систем парковки в аэропортах России
Автоэксперт Сажин раскритиковал новую систему парковки в аэропорту «Пулково»
21 ноября 2024, 13:48

Фото: iStock/Chalabala

Фиксированная почасовая оплата парковки, введенная в петербургском аэропорту «Пулково», несправедлива по отношению к водителям, считает автоэксперт Владимир Сажин. По его словам, люди заезжают на территорию воздушной гавани, чтобы помочь донести вещи, встретить или проводить близких, и потому не должны платить часовую оплату за пару лишних минут.
Новый принцип парковки в аэропорту «Пулково» подразумевает фиксированную стоимость за первые полчаса или час, а затем одинаковую плату за каждый расчетный период времени.
«Действительно, фиксированная оплата — это проще, но если говорить о справедливости, то поминутная тарификация, как на городских парковках, была бы куда лучше. Минута стоянки не может стоить 350 или 1000 рублей, особенно в краткосрочных зонах», — пояснил эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Проблем у новой системы, по его мнению, целый ряд — задержки в терминалах, проблемы с транзакциями, опоздания самолетов, долгая разгрузка, и во всех этих случаях водитель должен будет платить за минуты как за полный расчетный период.

Сажин считает, что решение этой проблемы — поминутная тарификация или сокращение расчетного периода до 15 минут, как это реализовано на многих городских парковках.
«В Москве все более гибко. Многие парковки предоставляют бесплатные первые 15 минут или позволяют платить поминутно. Это гораздо удобнее. А в Пулково получается, что даже минутное опоздание превращается в переплату», — подчеркнул автоэксперт.
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«Трясет чреслами как в борделе»: оперная дива Анна Нетребко возмутила поклонников своим видом, что певица вытворила в уборной ТЦ
21 ноября 2024, 13:41

Анна Нетребко (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В ноябре прошлого года оперная певица Анна Нетребко шокировала общественность заявлением о разводе с мужем Юсифом Эйвазовым. На днях артистка вновь привлекла внимание к себе, опубликовав провокационное видео. В кадре она танцевала на камеру в уборной торгового центра. На что обратили внимание поклонники певицы и как она живет сейчас расскажет «Радио 1».

Начало карьеры на Кубани


На протяжении многих лет Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов считались одной из самых гармоничных и счастливых пар среди российских знаменитостей. Они вместе гастролировали как по России, так и за ее пределами. Артистка начинала свою карьеру с нуля: уроженка Кубани несколько лет работала уборщицей в Мариинском театре, напевая себе под нос. В какой-то момент её талант заметили постановщики, и это изменило её жизнь.

«Мы работали с ужасными деревянными швабрами и грязными тряпками. Мы мыли вход, где проходили люди, оставляя грязь и песок. Это нужно было сделать быстро, пока шёл первый акт, который иногда длился всего 20 минут... И при этом был постоянный сквозняк. Работа была довольно неприятной», — вспоминала она в одном из интервью.

Развод и брак с Юсифом Эйвазовым


Первый брак Нетребко с коллегой по сцене Эрвином Шроттом не сложился. Вскоре в её жизни появился Эйвазов, который взял на себя ответственность за воспитание пасынка и поддерживал артистку в трудные моменты. Когда в 2022 году Анна решила кардинально изменить свою жизнь, Юсиф последовал за ней за границу.

Именно Юсиф Эйвазов защищал Нетребко перед интернет-пользователями, которые часто начинали её высмеивать и критиковать.

«С тех пор как у меня появился муж, жизнь наладилась. У меня есть банкир и специалисты по финансам, но иногда они говорят: «Аня, ты столько потратила!» Порой даже больше, чем заработала. Поэтому нужно как-то контролировать свои расходы. Теперь Юсиф занимается нашими денежными делами — он в этом плане действительно молодец», — признавалась Нетребко.

Муж поддержал ее и тогда, когда в социальных сетях оперная звезда вступила в конфликт с фанатами, заявив, что, в отличие от большинства россиян, Европа готова принять её с открытыми объятиями. Спустя сутки Нетребко удалила свои посты. Позже артистка неоднократно утверждала, что не имела в виду ничего плохого, но её поклонники всё равно сохранили обиду на неё.

Анна Нетребко в уборной торгового центра (Фото: соцсети)


Кадры в уборной возмутили подписчиков


На днях Нетребко поделилась в своих социальных сетях кадрами, на которых она запечатлена в уборной какого-то публичного места, внешне очень похожего на торговый центр. Происходящее с Нетребко вызвало неподдельное недоумение среди комментаторов.

Особо внимательные припомнили, что разнузданные танцы в туалете от Нетребко — далеко не первая выходка. До этого оперная звезда открыто признавалась в употреблении наркотиков, трясла чреслами на яхте в коротких шортах, а еще чуть ранее намекнула, что похудела с помощью «Оземпика».
«Сын увидит, вздрогнет!», «Маразм крепчал, колени гнулись», «Трясет чреслами как в борделе!» — возмутились подписчики Нетребко.

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В Подмосковье за год благоустроили около 500 стихийных пешеходных дорожек
21 ноября 2024, 13:31

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Годовая программа «Пешком» по благоустройству «народных троп» в Московской области выполнена на сто процентов, с мая по ноябрь было обустроено 497 пешеходных дорожек, из которых 444 входили в первоначальный план, а ещё 53 были включены туда по просьбе жителей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Приоритет при включении в программу отдавался маршрутам, ведущим к социально важным объектам. В результате более 280 троп теперь обеспечивают комфортный доступ к образовательным учреждениям. Кроме того, благоустроенные дорожки ведут к учреждениям культуры, железнодорожным станциям и автобусным остановкам», — отметил глава областного министерства Владислав Мурашов.
Он добавил, что в будущем году планируется благоустроить ещё около 450 «народных троп».

В министерстве также напомнили, что программа по благоустройству стихийных пешеходных дорожек была запущена в регионе в 2021 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#благоустройство
#минчистоты
#московская область
#подмосковье
#владислав мурашов
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Геологи из Китая обнаружили запасы золота на 82,8 миллиарда долларов
21 ноября 2024, 13:27

Фото: iStock/ JONGHO SHIN

Китайские геологи нашли запасы золота на месторождении в центральной провинции Хуань. Стоимость находки оценивается в 82,8 миллиарда долларов, проинформировало Геологическое управление провинции.
В социальной сети WeChat управление рассказало, что геологи нашли более 40 золотоносных жил на глубине более двух тысяч метров на месторождении золота Ваньгу в уезде Пинцзян. В основной зоне разведки обнаружили где-то 300,2 тонны запасов золота. В руде наибольшее содержание золота составило 138 грамм на тонну.

«Эксперты сошлись во мнении, что масштабы залежей руды в золотом месторождении Ваньгу огромны. Предполагается, что на глубине более 3 тысяч метров запасы золота составят более тысячи тонн, а стоимость ресурсов достигнет 600 миллиардов юаней (82,8 миллиарда долларов), исходя из текущей цены на золото», — обратило внимание Геологическое управление провинции Хуань.

Китай — самый крупный производитель золота на Земле. По информации Всемирного совета по золоту, в 2023 году Китай изготовил 10% мирового золота.

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#китай
#золото
#цены
#эксперты
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В Белоруссии ввели режим КТО на территории Гродно и Гродненской области
КГБ Белоруссии ввёл режим КТО в Гродно в рамках учений МВД
21 ноября 2024, 13:09

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

КГБ Белоруссии ввёл режим контртеррористической операции (КТО) на территории Гродно и Гродненской области в рамках учений МВД. Об этом пресс-служба КГБ сообщила в беседе с государственным агентством БелТА.
Отмечается, что в командно-штабных учениях будет задействована военная и другая специальная техника, также предусмотрено введение усиленного контроля и ограничение дорожного движения в зоне проведения мероприятий.

19 ноября в стране стартовали учения по охране порядка в ходе президентских выборов. Они продлятся до 22 ноября. В рамках этих учений, как сообщал глава МВД Белоруссии Иван Кубраков, будут отрабатываться меры по недопущению вовлечения граждан в противоправную деятельность.

Выборы президента состоятся в Белоруссии 26 января 2025 года.

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#президент
#мвд
#ограничение
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В лотошинской деревне Монасеино проведут реконструкцию котельной
21 ноября 2024, 13:07

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Котельную №8 планируют реконструировать в деревне Монасеино городского округа Лотошино, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, провести реконструкцию объекта и поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации котельной. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 42 миллиона 658 тысяч 520 рублей. Заявки на подряд принимаются до 4 декабря. Работы будут оплачены из бюджетов Московской области и округа Лотошино.

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#теплоснабжение
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Таролог раскрыла, к чему приведет запрет на карты Таро
Таролог Панина: запрет на карты Таро лишь усилит интерес в обществе
21 ноября 2024, 12:57

Фото: iStock/Valeria Venezia

Запрет на карты Таро приведет лишь усилит интерес в обществе к магическим практикам. Об этом заявила таролог Аделина Панина, комментируя недавнее предложение одного из депутатов запретить платные гадания. По ее словам, Таро — не просто карты для гаданий, а проводник в мире подсознания.
«Я не удивлена, что люди бросились покупать карты Таро. Такие запреты всегда работают наоборот. Чем сильнее пытаются что-то ограничить, тем больше это вызывает интерес», — рассказала она в беседе с Общественной Службой Новостей.
Аделина считает, что гадание не просто предсказывает будущее, но и включает в себя психологическую консультацию, духовную поддержку, о чем говорит массовый интерес людей к картам Таро.

Таролог заключила, что вместо запрета гадания, лучше попытаться понять, почему люди идут к гадалкам и ищут ответы.
«Возможно, это станет шагом к чему-то большему — к развитию культуры самоанализа, личностного роста и умения слышать себя», — резюмировала таролог.
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В Московской области ввели новую выплату «гостевым» приёмным семьям
21 ноября 2024, 12:53

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Ресурсные приёмные семьи в Московской области с 1 января 2025 году начнут получать ежемесячные выплаты на содержание детей, размер выплаты будет зависеть от возраста ребёнка, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«Бывают случаи, когда родители испытывают трудности и не могут продолжать своего воспитывать ребенка. Тогда на помощь приходят ресурсные приемные семьи или, как мы называем, «гостевые». Они временно заботятся о ребёнке, пока наши специалисты работают с семьей и помогают выйти из сложной ситуации. С нового года «гостевые» семьи будут получать выплату от 19 до 24 тысяч рублей», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве уточнили, что ежемесячная выплата на детей в возрасте до года составит 23 756 рублей 90 копеек, выплата на ребёнка от года до 12 лет — 18 723 рублей, а на подростка от 12 до 18 лет — 19 587 рублей 68 копеек.

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#московская область
#подмосковье
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