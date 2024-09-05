Риэлтор Апрелев рассказал, когда ожидать падение цен на новостройки

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Вице-президент «Российской гильдии риэлторов» Константин Апрелев заявил, что цены на новостройки могут снизиться ближе к Новому году.
Он напомнил, что в России стоимость на недвижимость выросли на 60%, а в регионах даже на 80%.
Ранее управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщал, что в Москве снизилась средняя стоимость квартир на 2,8%, до 26 млн руб. Он добававлял, что число квартир стоимостью до 15 млн рублей выросло на 7,7% в столице за месяц.
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«Сейчас без поддержки льготной ипотеки спрос сократится в 2-3 раза и до нового 2025 года цены на новостройки однозначно опустятся — на 15-20%», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.
Ранее управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщал, что в Москве снизилась средняя стоимость квартир на 2,8%, до 26 млн руб. Он добававлял, что число квартир стоимостью до 15 млн рублей выросло на 7,7% в столице за месяц.
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Мелисса Тимофеева