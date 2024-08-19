В Подмосковье за месяц поставили на кадастр 22 дома более чем на 5 тыс. квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Двадцать два многоквартирных дома в общей сложности более чем на 5 тысяч квартир поставили на кадастровый учёт в семи городских округах Московской области в июле текущего года, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.
«Общая площадь поставленного на кадастр жилого фонда составила свыше 406 тысяч квадратных метров», — отмечается в сообщении.В министерстве отметили, что в Щёлковском округе кадастр получили девять многоквартирных домов общей площадью более 135 тысяч квадратных метров. В Ленинском округе на кадастр поставили пять домов общей площадью свыше 127 тысяч квадратных метров. По две новостройки получили кадастровые номера в Богородском, Одинцовском и Сергиево-Посадском округах. И по одному многоквартирному дому поставили на кадастр в Дмитровском округе и Красногорске.
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