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В Подмосковье за месяц поставили на кадастр 22 дома более чем на 5 тыс. квартир

19 августа 2024, 10:35
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Двадцать два многоквартирных дома в общей сложности более чем на 5 тысяч квартир поставили на кадастровый учёт в семи городских округах Московской области в июле текущего года, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.


«Общая площадь поставленного на кадастр жилого фонда составила свыше 406 тысяч квадратных метров», — отмечается в сообщении.
В министерстве отметили, что в Щёлковском округе кадастр получили девять многоквартирных домов общей площадью более 135 тысяч квадратных метров. В Ленинском округе на кадастр поставили пять домов общей площадью свыше 127 тысяч квадратных метров. По две новостройки получили кадастровые номера в Богородском, Одинцовском и Сергиево-Посадском округах. И по одному многоквартирному дому поставили на кадастр в Дмитровском округе и Красногорске.

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#подмосковье
В Котельниках стартовала акция «Доброе дело. Нашим школьникам»
19 августа 2024, 10:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Котельниках 19 августа проходит акция «Доброе дело. Нашим школьникам». Она направлена на сбор канцелярских товаров для школьников и гуманитарной помощи жителям приграничных районов Курской и Белгородской областей, а также новых субъектов России. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Можно приносить шариковые ручки с синей пастой, простые и цветные карандаши, дневники, пеналы, тетради, точилки, линейки, ластики, обложки для тетрадей и учебников, подставки для книг, альбомы для рисования, гуашь и акварель, цветную бумагу, кисточки, рюкзаки и другие товары для школьников», – уточнили в пресс-службе.
Помимо этого, принимаются такие товары для детей, как питание, подгузники, пелёнки, средства гигиены, медикаменты, предметы личной гигиены, продукты длительного хранения, спальные принадлежности, раскладушки, матрасы и так далее.

Также можно принести новую одежду для взрослых и детей.

Пункты приёма находятся по следующим адресам: ДК «Белая Дача» (мкр. Белая Дача, д. 3) и ДК «Силикат» (мкр. Силикат, д. 32)

Гуманитарную помощь принимают с 10 до 20 часов.

Как отметили в пресс-службе, весь собранный груз передадут в Региональный распределительный центр акции «Доброе дело» в Балашихе, а затем доставлен нуждающимся.

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#котельники
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#школьники
#гуманитарная помощь
#подмосковье
#московская область
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Названы самые популярные онлайн-госуслуги в Подмосковье
19 августа 2024, 10:18

Фото: iStock/Chagin

Самой востребованной услугой на подмосковном госпортале в текущем году оказалось получение выписки из домовой книги: с января было отправлено свыше полумиллиона соответствующих заявок, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Глава регионального министерства Надежда Куртяник отметила, что всего на подмосковном госпортале пользователям доступно свыше 380 услуг.

«Перечень электронных сервисов на портале госуслуг Подмосковья, регулярно пополняется новыми опциями. И это не только оцифровка услуг, но и добавление «умных» сервисов», — пояснила Надежда Куртяник.
В министерстве добавили, что второй по популярности электронной услугой является оформление социальных карт: за этим с начала года на портал обратились 282,6 тыс. человек. Третье место заняла услуга по записи в кружки и секции (225,9 тыс. заявлений). На четвёртое место вышли онлайн-заявления на приём в колледж (128,9 тыс.), а замыкают топ-5 популярных онлайн-услуг заявления на приём в школу — их было подано 119 тысяч.

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#московская область
#подмосковье
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В Мытищах поставили на кадастровый учёт школу-новостройку на 500 мест
19 августа 2024, 09:58

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу на 500 учеников, построенную на территории жилого комплекса «Скандинавский» в городском округе Мытищи, поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В новой школе оборудованы универсальные и специализированные учебные кабинеты, лаборантские, помещения для групп продлённого дня, спортивные залы, актовый зал, библиотека и медицинский блок. На пришкольной территории оборудованы спортивные и игровые площадки, а также локации для общешкольных мероприятий», — говорится в сообщении.
Школа была возведена за счёт застройщика — группы компаний ФСК — в рамках договора о комплексном развитии территории.

В министерстве отметили, что в состав ЖК «Скандинавский» ходит шесть жилых домов средней этажности, муниципальная школа на 500 учеников и муниципальный детский сад на 240 воспитанников.

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#мытищи
#строительство
#школа
#минжилполитики мо
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Загруженность дорог Подмосковья утром 19 августа составила 4 балла
19 августа 2024, 09:41

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро понедельника, 19 августа, составила четыре балла из десяти возможных, заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на участках трёх федеральных трасс и одиннадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы есть на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Ленинградское, Варшавское, Щёлковское, Волоколамское, шоссе Энтузиастов, Боровское, Киевское, Дмитровское, Каширское, Носовихинское и Минское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах этим утром зафиксировано более одного миллиона машин, что на 1% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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В Павловском Посаде женщина упала с дерева, спасая кошку
19 августа 2024, 09:14

Фото: администрация Павлово-Посадского г.о.

Кошке, два дня просидевшей на дереве, а также её хозяйке, пытавшейся снять домашнюю любимицу с дерева и получившей травмы, помогли спасатели, инцидент произошёл в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на Мособлпожспас.
«Женщина обратилась в единую службу спасения 112 и рассказала, что ей нужна помощь, так как попытка снять кошку с дерева самостоятельно закончилась неудачей: залезая на дерево, женщина не удержалась и упала», — говорится в сообщении.
Прибывшие на вызов спасатели сперва оказали первую помощь женщине — обработали травмы и ушибы, которые она получила, упав с дерева. После этого к дереву приставили лестницу, сняли кошку и передали её хозяйке.

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#животные
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Актер Михаил Ефремов может выйти на свободу к Новому году
SHOT: Актёр Ефремов выйдет на свободу по УДО в декабре из-за состояния здоровья
19 августа 2024, 08:40

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда

Заслуженный артист России Михаил Ефремов может выйти на свободу уже в декабре этого года. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что новое ходатайство сторона защиты Ефремова уже подготовила. Примечательно, что для подкрепления ходатайства собрано множество медицинских справок, в которых указаны ранее поставленные диагнозы и прогрессирующие заболевания артиста, которые были установлены тюремными врачами.

Согласно информации источника, Ефремов страдает от головных болей и головокружений из-за транзиторных ишемических атак. Адвокаты будут настаивать на том, что нахождение в исправительной колонии приведёт 60-летнего актёра к инсульту.

На текущий момент Ефремов отсидел за пьяное ДТП 3,5 года из 7,5.

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Фонд Джорджа Клуни признан нежелательным в РФ
19 августа 2024, 08:27

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность фонда американского актера Джорджа Клуни. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Уточняется, что данный фонд не только «поддерживает покинувших Россию лжепатриотов и участников запрещенных экстремистских объединений», но и продвигает идеи уголовного преследования российских властей. В ведомстве также раскритиковали жену Клуни, которая «считает себя адвокатом в области международного права».

Напомним, «Фонд Клуни за справедливость», учреждённый голливудским актёром Джорджем Клуни и его супругой Амаль, объявил о намерении добиваться от стран Евросоюза и от Международного уголовного суда ареста российских журналистов. Речь идёт о сотрудниках СМИ, находящихся за пределами России, но освещающих события на Украине в пророссийском ключе.

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#медведев
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В Госдуме предложили ввести в школах курс логики
Депутат Лантратова предложила ввести в школах курс логики
19 августа 2024, 06:21

Фото: iStock/smolaw11

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести в школах уроки логики, передает ТАСС.
Отмечается, что курс призван развивать научное и логическое мышление. По мнению депутата Лантратовой, курс позволит школьникам лучше понимать окружающий мир, анализировать информацию и успешно отстаивать свою позицию.

Она подчеркнула, что в настоящее время логика преподается во многих вузах, но напомнила, что важные навыки мышления формируются в школьные годы.

«В настоящий момент специалисты отмечают распространение у российских детей так называемого "клипового мышления", при котором у детей отсутствует способность к критическому восприятию информации, анализу фактов, построению длительных и последовательных цепочек умозаключений», – рассказала Лантратова.

Ранее, в преддверии 1 сентября, россиян предостерегли от новых методов мошенников.

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#минпросвещения
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В России предложили запретить мигрантам переезд с семьями
В ГД внесут законопроект о запрете мигрантам перевозить свои семьи в РФ
19 августа 2024, 05:40

Фото: iStock/Oleg Elkov

Группа депутатов Государственной Думы (ГД) от ЛДПР 19 августа представит законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию членов своих семей, сообщает РИА Новости.
Согласно законопроекту, предлагается запрет иностранцам въезжать в Россию на основании того, что они являются родственниками людей, работающих в России. Уточняется, что запрет касается низкоквалифицированных специалистов, которые въезжают в страну только на основании трудового договора или патента.

«Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Приезжая в Россию близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям. Нередки случаи, когда такие мигрантские квартиры не платят за ЖКХ, копят огромные долги, с которыми вынуждены разбираться остальные собственники», – объяснил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее Госдума выступила с инициативой увеличить НДФЛ для мигрантов, работающих по патентам, до 30 процентов. Депутаты, выступающие за это, считают, что две трети мигрантов, работающих в России, трудятся по патентам и отправляют все заработанные деньги на родину. С другой стороны, по мнению парламентариев, доходы иностранцев должны работать на российский бюджет.

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#трудоустройство
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