Риелтор Апрелев рассказал о нюансах покупки квартиры у нескольких собственников
Процесс покупки квартиры у нескольких совершеннолетних собственников ничем не отличается от сделки с одним собственником недвижимости. Главное условие в этом случае: чтобы все продавцы присутствовали на сделке. Об этом заявил в беседе с «Татар-информ» вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.
Эксперт отметил, что сложности могут возникнуть, если одним из владельцев является несовершеннолетний.
«В таком случае покупатель обязан согласовать сделку с органами опеки, которые, в свою очередь, должны будут проконтролировать соблюдение всех социальных норм», — пояснил Апрелев.
Если один из владельцев продаваемого жилья находится за пределами России, важно учитывать, что не каждый покупатель может заключить сделку с таким собственником. В каждом конкретном случае необходимо тщательно разбирать все нюансы и проводить подготовку индивидуально, отметил риелтор.
Кроме того, перед покупкой рекомендуется обсудить с продавцами их планы и цели: почему они решили продать квартиру, есть ли у них другое жильё и где они планируют проживать, предупредил вице-президент Гильдии риелторов России.