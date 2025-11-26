Риелтор Апрелев рассказал о нюансах покупки квартиры у нескольких собственников

26 ноября 2025, 17:38

Фото: iStock/LENblR

Процесс покупки квартиры у нескольких совершеннолетних собственников ничем не отличается от сделки с одним собственником недвижимости. Главное условие в этом случае: чтобы все продавцы присутствовали на сделке. Об этом заявил в беседе с «Татар-информ» вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.





Эксперт отметил, что сложности могут возникнуть, если одним из владельцев является несовершеннолетний.





«В таком случае покупатель обязан согласовать сделку с органами опеки, которые, в свою очередь, должны будут проконтролировать соблюдение всех социальных норм», — пояснил Апрелев.