Россиянам раскрыли недочёты квартир в новостройках

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Агент по недвижимости Владимир Шмелев заявил, что распространёнными недостатками в новостройках являются недочёты с сантехникой, а также неработающие батареи и розетки.
Он рекомендовал при приёмке нового жилья проверять состояние стен, окон, дверей, сантехники и т. д.
Примерно такие же недочёты он отметил и в квартирах без отделки.
До этого в ЦБ РФ сообщили, что купировать стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков сможет способствовать купированию непрозрачных ставок ипотеки.
Ранее эксперт Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков заявлял, что прогнозы аналитиков о снижении цен на новостройки в России нереалистичны.
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«Самые распространённые дефекты в квартирах с отделкой – плохо открываются и закрываются окна (то есть это щели). Могут быть трещины, перекос дверей. Ванны порой не укреплены. Должным образом не загерметизированы стыки между ванной и стенами. Здесь же неровности стен, неработающие батареи и розетки», – пояснил в беседе с «Москвой 24» Шмелев.
Примерно такие же недочёты он отметил и в квартирах без отделки.
До этого в ЦБ РФ сообщили, что купировать стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков сможет способствовать купированию непрозрачных ставок ипотеки.
«Мы рассчитываем, что купировать непрозрачные, высокорискованные схемы, которые подогревают рост цен на недвижимость, поможет стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, который заработает с 2025 года», — приводят «Известия» комментарий пресс-службы регулятора.
Ранее эксперт Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков заявлял, что прогнозы аналитиков о снижении цен на новостройки в России нереалистичны.
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Мелисса Тимофеева