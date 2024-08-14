В одинцовском ЖК «Инновация» завершили строительство двух поликлиник

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Взрослую и детскую поликлиники, каждая из которых рассчитана на 62 посещения в смену, построили на территории жилого комплекса «Инновация» в посёлке Новоивановское Одинцовского городского округа, в настоящее время завершено оснащение обоих медучреждений, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Поликлиники расположены на улице Эйнштейна. Площадь взрослой поликлиники составляет 648 квадратных метров, детской — около 567 квадратных метров. Приём в поликлиниках будут вести терапевты и педиатры, а также врачи узких специальностей. Кроме того, в обоих медицинских учреждениях будут открыты отделения стоматологического центра», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что поликлиники были построены за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории с условием передачи соцобъектов в муниципальную собственность.
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