Российские арендодатели стали чаще сдавать жильё туристам с животными

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В России арендодатели стали чаще соглашаться сдавать жильё людям, путешествующим с животными.
То же касается и аренды для туристов с детьми.
Так, число посуточных объектов, доступных для бронирования с животными, за год выросло на 10%, с детьми – на 8%.
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Так, число посуточных объектов, доступных для бронирования с животными, за год выросло на 10%, с детьми – на 8%.
«При путешествии с детьми в большинстве случаев выбор посуточных квартир и загородного жилья не отличается от того, как если бы в объекте размещения были только взрослые. Другое дело — поездки с животными. К путешествию с питомцами стоит подойти более ответственно и заранее забронировать места размещения», — отметил в беседе с Газета.ру руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.Ранее опрос показал, что большинство россиян планирует провести летний отпуск на территории России.
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Мелисса Тимофеева