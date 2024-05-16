В Подмосковье упростили подачу заявки на жильё для детей-сирот

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Новая услуга появилась на госпортале Московской области: теперь там можно подать заявку на предоставление бесплатного жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Ранее для того, чтобы попасть в очередь на предоставление бесплатного жилья, приходилось собирать пакет документов и очно подавать заявление в МФЦ. Теперь достаточно зарегистрироваться на региональном портале госуслуг, заполнить онлайн-форму и приложить сканы документов», — пояснила глава областного министерства Надежда Куртяник.Она добавила, что к этой услуге подключена предпроверка: если система обнаружит, что пользователь уже подал заявку и ждёт ответа, вторично оформить заявку не удастся. Такая опция поможет сократить число отказов из-за дублирующихся заявлений.
Услуга предоставляется бесплатно. Решение о включении заявителя в список детей-сирот, которых должны обеспечить жильём, будет принято в течение 15 рабочих дней.
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