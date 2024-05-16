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В Подмосковье упростили подачу заявки на жильё для детей-сирот

16 мая 2024, 09:59
Фото: iStock/marchmeena29

Фото: iStock/marchmeena29

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Новая услуга появилась на госпортале Московской области: теперь там можно подать заявку на предоставление бесплатного жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Ранее для того, чтобы попасть в очередь на предоставление бесплатного жилья, приходилось собирать пакет документов и очно подавать заявление в МФЦ. Теперь достаточно зарегистрироваться на региональном портале госуслуг, заполнить онлайн-форму и приложить сканы документов», — пояснила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что к этой услуге подключена предпроверка: если система обнаружит, что пользователь уже подал заявку и ждёт ответа, вторично оформить заявку не удастся. Такая опция поможет сократить число отказов из-за дублирующихся заявлений.



Услуга предоставляется бесплатно. Решение о включении заявителя в список детей-сирот, которых должны обеспечить жильём, будет принято в течение 15 рабочих дней.

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#подмосковье
Жителей Подмосковья приглашают посадить сад в память о героях войны
16 мая 2024, 10:41

Фото: iStock/Ana-Maria Oprisoreanu

Посадить садовые деревья в память о защитниках Родины в рамках эколого-патриотической и просветительской акции «Во имя любви, вечности и жизни» приглашают жителей Московской области, сообщает пресс-служба всенародного экологического движения «Подари Земле сад».
«Акция посвящена Году семьи и 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Суть акция заключается в посадке 45 миллионов деревьев, посвящённых поименно каждому, кто сражался и отдал жизнь на свободу своей Родины на полях Великой Отечественной войны, и кто ковал победу в тылу», — говорится в сообщении.

Участникам акции предлагается самостоятельно из семечка вырастить дерево, посадить его и установить именную табличку, где будет написано, кому именно посвящено это дерево.

Подробности об акции можно прочесть на сайте организации «Подари Земле сад».

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#сад
#деревья
#экологическая акция
#патриотизм
#великая отечественная война
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Военнослужащий ВСУ подтвердил, что его взяли в плен в центре Волчанска
16 мая 2024, 10:41

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Пленный украинский военнослужащий Александр Матлай подтвердил, что попал в плен в центре Волчанска. Об этом пишет «Российская газета».
Он признался, что служил в заградотряде и вел огонь по своим из окна многоэтажного дома.

«Взяли в плен возле девятиэтажки в Волчанске. Начали отступать и взяли штурмовики», — рассказал Матлай.

Ранее артиллеристы группировки «Север» из России нанесли массированные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Это было отмечено командиром мотострелкового батальона под позывным «Балашов». Он подчеркнул, что такая артиллерийская подготовка существенно облегчила заход штурмовых групп, необходимый для продвижения вперед.

Украинских военных отослали из Германии за правоэкстремисткую символику. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Глава Дубны Тихомиров проведет выездную администрацию с жителями
16 мая 2024, 10:41

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Выездная администрация пройдёт в Дубне 22 мая. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
22 мая вместе с командой Глава Дубны Максим Тихомиров проведет встречу с жителями в формате выездной администрации на дворовой территории домов по улице Энтузиастов.

«Место встречи выбрано неслучайно. Этот двор в этом году подлежит благоустройству. Жители расскажут, как они видят развитие своего района, каких изменений хотят в первую очередь», — подчеркнул глава округа Максим Тихомиров.

Также на встрече поднимут вопросы об реализации проекта «Дубненская кругосветка», благоустройстве лесопарковой зоны вблизи улицы Лесная и пешеходной зоны им. П.А. Журавлева, реконструкции городских очистных сооружений и предстоящем отключении горячей воды, связанном с капитальным ремонтом участка теплосетей.

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#дубна
#администрация
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Дороги Подмосковья в четверг утром загружены на пять баллов
16 мая 2024, 10:33

Фото: istockphoto / MaYcaL

В четверг утром, 16 мая, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На дорогах из Подмосковья в центр зафиксировано порядка одного миллиона автомобилей.

«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Щёлковском шоссе, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым» , М-4 «Дон» , М-5 «Урал» и М-7 «Волга», - отметили в пресс-службе.

В Минтрансе Подмосковья призывают водителей быть более внимательными при перестроениях, соблюдайте скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

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#крым
#скоростной режим
#урал
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Mash: Бойца поп-ММА Залимхана Юсупова расстреляли в Махачкале
16 мая 2024, 10:28

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Махачкале расстреляли бойца поп-ММА Залимхана Юсупова. Предварительно, из-за его пристрастия к наркотикам. У спортсмена четыре ранения ног и рук. Об этом пишет Mash.
Сообщается, что компания молодых людей подошла к нетрезвому бойцу на улице. Парни высказали ему за употребление запрещёнки, позор спорта и республики. Завязался конфликт, который перерос в драку с огнестрелом. В Залима выстрелили четыре раза. Его госпитализировали и сделали операцию. Полиция ищет виновных.

Ранее в Турции вора в законе Бончо приговорили к 11 годам лишения свободы. В Анталье Бончо вступил в конфликт с казахом, который поднял на него руку. Байрамиди решил не драться с соперником, а сразу вынул пистолет и прострелил ему ноги. Пострадавший написал заявление в полицию, после чего стрелка задержали.

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Для подмосковной акции «Лес Будущего» подготовили более 102 тысяч сеянцев
16 мая 2024, 10:24

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Более 102 тысяч сеянцев ели, дуба и сосны выкопали в лесных питомниках Московской области для того, чтобы посадить их в ходе подмосковной экологической акции «Лес Будущего», которую проведут в субботу, 18 мая, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Сеянцы деревьев достают из специальных холодильников, которые были сделаны в филиалах областного Центрлесхоза ещё в начале весны», — отмечается в сообщении.
Акция «Лес Будущего», принять участие в которой смогут все желающие, будет проводиться на 16 специально подготовленных площадках. Выбрать наиболее удобную для себя локацию можно при помощи онлайн-карты.

Акция начнётся в 10 утра, до мест высадки деревьев участников довезут на бесплатных автобусах. Инструменты для посадки саженцы будут выдавать на месте.

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Опубликована карта мест проведения акции «Лес Будущего» в Подмосковье
#лес
#саженцы
#деревья
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#подмосковье
#экологическая акция
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В Подмосковье сохраняется средний класс пожароопасности
16 мая 2024, 10:00

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

В Московской области до конца недели сохраняется второй и третий класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
16 мая в Егорьевском, Истринском, Клинском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Талдомском и Шатурском лесничествах ожидается Iтретий класс пожарной опасности.

«В пятницу на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Московском учебно-опытном, Подольском и Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс, а в Егорьевском и Луховицком лесничествах — I класс пожарной опасности. В субботу также отстается третий класс почти навсей трерритории региона, а Луховицком лесничестве — II класс пожарной опасности», — отметили в ведомстве.

Синоптики прогнозируют малооблачную погоду с прояснениями, а 17 мая возможны дожди.

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В Наро-Фоминске откроют 39 пришкольных летних лагерей

В Подмосковье до конца недели начнется отключение отопления

В лесах Подмосковья в этом году посадят более 620 тысяч деревьев
#лес
#синоптики
#дожди
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В Наро-Фоминске откроют 39 пришкольных летних лагерей
16 мая 2024, 09:38

Фото: iStock/Halfpoint

39 дневных детских лагерей будут функционировать на базе 24 школ Наро-Фоминского городского округа этим летом, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В дневных летних лагерях с шестичасовым пребыванием для ребят будут организовывать походы, экскурсии, интенсивы по различным предметам, а также воркшопы и профориентационные практики», — говорится в сообщении.
В проекте примут участие около 4,4 тыс. детей.

Отмечается также, что льготникам в округе выделено 85 бесплатных путёвок в лагеря. Кроме того, около 570 детей из семей участников СВО бесплатно отдохнут в лагере «Литвиново», первая смена начнётся там уже 30 мая.

Выбрать летний лагерь для отдыха ребёнка можно при помощи портала «Детские лагеря в Подмосковье»: там собрана самая полная информация о летних оздоровительных лагерях для детей.

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#детский отдых
#детские лагеря
#наро-фоминск
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В Подмосковье до конца недели начнется отключение отопления
16 мая 2024, 09:30

Фото: istockphoto / stefanamer

Отопление в Подмосковье начнут отключать на этой неделе. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Отключение отопления в домах будет проводится поэтапно.

«Сегодня мы дали команду главам городских округов Подмосковья начать отключать отопление в домах и соцобъектах. Муниципалитеты самостоятельно определят, в какой именно день прекратить подачу тепла. Некоторые муниципалитеты начали отключение уже сегодня. Ряд северных территорий приступит к отключению в пятницу, так как сегодня ночью там ожидается минусовая температура», — подчеркнул вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

После полного отключения в регионе начнутся плановые работы по подготовке к следующему сезону: начнется модернизация котельных, проведение гидравлических испытаний и обновление тепловых сетей.

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