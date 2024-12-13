Риэлтор объяснил, что должно быть в договоре об аренде квартиры

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Опись всей квартиры, подробное описание обязанностей сторон и исключение всевозможных рисков нужно обязательно указывать в договоре об аренде. Об этом рассказал вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев. По его словам, правильно составленный договор аренды квартиры поможет не только арендодателю, но и арендатору.
«Взаимоотношения [собственника и нанимателя], конечно, должны быть четко зафиксированы в письменном виде, то есть должен быть заключен официальный договор, в двух экземплярах. Он может быть долгосрочным и краткосрочным. На сегодняшний момент, долгосрочные договоры подлежат регистрации. Арендная ставка по ним будет выше, и в них будет гораздо больше деталей, связанных с возможностью увеличения стоимости проживания. Краткосрочные же, то есть до 12 месяцев, не регистрируются, и это более распространенная форма. 85-90% всех арендных взаимоотношений выстроены именно в рамках таких письменных договоров», — отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.Тем временем в России по итогам ноября существенно вырос спрос на вторичное жилье. Как сообщают «Известия» со ссылкой исследование «Авито Недвижимости», активность покупателей на вторичном рынке по всей стране выросла на 12%, в Москве и вовсе на 26%.
Средняя стоимость такой квартиры, как отмечается, составила 7,5 млн рублей — ровно столько же, как в 2023 году.
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