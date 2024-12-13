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Риэлтор объяснил, что должно быть в договоре об аренде квартиры

Риэлтор Апрелев: опись всей квартиры должна быть указана в договоре аренды
Фото: iStock/chanakon laorob

Фото: iStock/chanakon laorob

Опись всей квартиры, подробное описание обязанностей сторон и исключение всевозможных рисков нужно обязательно указывать в договоре об аренде. Об этом рассказал вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев. По его словам, правильно составленный договор аренды квартиры поможет не только арендодателю, но и арендатору.
«Взаимоотношения [собственника и нанимателя], конечно, должны быть четко зафиксированы в письменном виде, то есть должен быть заключен официальный договор, в двух экземплярах. Он может быть долгосрочным и краткосрочным. На сегодняшний момент, долгосрочные договоры подлежат регистрации. Арендная ставка по ним будет выше, и в них будет гораздо больше деталей, связанных с возможностью увеличения стоимости проживания. Краткосрочные же, то есть до 12 месяцев, не регистрируются, и это более распространенная форма. 85-90% всех арендных взаимоотношений выстроены именно в рамках таких письменных договоров», — отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем в России по итогам ноября существенно вырос спрос на вторичное жилье. Как сообщают «Известия» со ссылкой исследование «Авито Недвижимости», активность покупателей на вторичном рынке по всей стране выросла на 12%, в Москве и вовсе на 26%.



Средняя стоимость такой квартиры, как отмечается, составила 7,5 млн рублей — ровно столько же, как в 2023 году.

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Экономист раскрыла, как сэкономить на покупке подержанного автомобиля
Экономист Анисимова: на аукционах можно купить подержанную машину дешевле рынка
13 декабря 2024, 22:14

Фото: iStock/Fahroni

Для того, чтобы сэкономить на покупке подержанного автомобиля, следует подбирать варианты в разных регионах, не стесняться торговаться с продавцом и следить за акциями и скидками. Об этом рассказала экономист, директор сервиса «КупецCRM» Анна Анисимова. По ее словам, еще один способ купить машину дешевле — следить за аукционами, где часто ниже рыночной стоимости продают конфискованные у должников или списанные с баланса компаний автомобили.
«Даже если автомобиль выглядит идеально на первый взгляд, стоит провести техническую проверку. Особенно важно проверить юридическую «чистоту» автомобиля: убедитесь, что он не числится в угоне, не является залогом по кредиту и что все документы в порядке», — поделилась эксперт в беседе с RT.
В то же время автоэксперт Владимир Сажин обратил внимание на еще одну особенность автомобилей с пробегом — часто за ними скрываются привезенные по запчастям разные машины, а после собранные и сваренные в одну. В разговоре с Общественной Службой Новостей специалист отметил, что такие авто часто оставляют людей без денег и без средства передвижения, так как ГИБДД отказывается ставить их на учет.
«С одной стороны, есть такое понятие, как покупка машины на донора. Берут битый кузов, переваривают номерные шильды. Все это чревато последствиями, если эксперты докажут, что номерные агрегаты были переварены, тогда неприятностей не избежать. Но если, скажем, купили половину кузова на разборке, потому что машина была сложена в гармошку, и приварили его, то проблем не должно быть. Главное, чтобы это не были маркированные части и не ворованные детали», — пояснил он.
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Обновлённый истребитель МиГ-29УБМ выполнил первый полёт в ливрее «Стрижей»
13 декабря 2024, 21:57

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Истребитель МиГ-29УБМ выполнил первый полёт в ливрее авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Об этом говорится в телеграм-канале группы.
Ранее сообщалось о доставке на базу в Кубинке первой партии обновленной авиатехники. Это МиГ-29СМТ и МиГ-29УБМ, предназначенные для замены истребителей МиГ-29.
«Новый день в истории группы. Сегодня МиГ-29УБМ выполнил первый полёт в ливрее «Стрижей»! Поздравляем весь личный состав группы высшего пилотажа. Боевые – в очереди. Они будут смотреться по-другому. Нам всем не терпится увидеть самолёты в парадной форме», – говорится в телеграм-канале «Стрижей».
В составе группы с момента ее основания в 1991 году находятся истребители МиГ-29 и учебно-боевые самолёты МиГ-29УБ. Обновлённые истребители МиГ-29СМТ стали важным этапом на пути к мечте авиационной группы – самолётам МиГ-35.

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#московская область
#самолёты
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Деревня Таширово стала населённым пунктом воинской доблести
13 декабря 2024, 21:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Наро-Фоминск

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв присвоил деревне Таширово городского округа Наро-Фоминск почётное звание «Населённый пункт воинской доблести. Он подписал соответствующий закон, который уже вступил в силу.
«Для увековечения памяти защитников Отечества, отличившихся в сражениях вблизи территории деревни Таширово, в ходе которых они проявили мужество, стойкость и героизм, присвоить деревне почётное звание Московской области «Населённый пункт воинской доблести», – говорится в документе, размещённом на сайте регионального правительства.
Село на реке Нара впервые упоминалось в писцовой книге в 1628 году и являлось вотчиной князей Голицыных. На долю села за почти 400 лет выпало много событий. Самые героические связаны с Великой Отечественной войной, периодом Битвы за Москву. Во время оборонительных боёв за столицу в районе Таширова шли кровопролитные сражения. Кульминацией стало отражение последней попытки врага прорваться к столице на Наро-Фоминском направлении.

В сентябре специальная комиссия направила губернатору предложение о выходе в Мособлдуму с соответствующей законодательной инициативой. В конце ноября региональный парламент принял законопроект в тр1х чтениях.

Сообщалось, что принятие закона потребует 33,5 млн рублей из подмосковного бюджета на установку стелы и благоустройство прилегающей территории.

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#история
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Брокер раскрыл, стоит ли ждать снижения цен на новостройки
Брокер Ракута: значительного снижения цен на новостройки в России ждать не стоит
13 декабря 2024, 20:42

Фото: istockphoto/fizkes

Значительного снижения цен на новостройки в России ждать не стоит. Об этом заявил ипотечный брокер Дмитрий Ракута. По его словам, покупателям стоит отталкиваться от конкретной задачи, которая перед ним стоит.
«Если это покупка за наличные, подождать можно, может быть, будут еще неплохие скидки в январе-феврале, когда в январе рынок по факту замирает и, возможно, в несезон застройщики дадут дополнительный дисконт. С точки зрения выгодности имеет смысл, может быть, подождать, если это покупка наличными. Если это ипотека, то с 1 января 2025 года у нас вступает ипотечный стандарт, который сильно ограничивает возможность одобрения ипотеки для людей. Поэтому смотря что в приоритете», — объяснил эксперт в беседе с Pravda.Ru.
В то же время стало известно, что средняя площадь недорогих помещений в Старой Москве за месяц сократилась с 26,07 до 25,74 квадратов. Как рассказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, число дешевых однокомнатных квартир упало на 11%, а число студий, наоборот, выросло на 0,7%.

При этом самым доступным предложением в новостройках Старой Москвы стала квартира площадью 18,6 квадратов за 5,1 млн рублей в Крюково и апартамент площадью 20,9 квадратов за 4,6 млн рублей в Новокосино.

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#стандарт
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Депутат Бессараб: 31 декабря нужно сделать нерабочим праздничным днем
13 декабря 2024, 20:33

Фото: iStock/littlehenrabi

Настало время сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем для всех россиян. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Ситуация такая, что ежегодные дискуссии происходят у нас с большим накалом по этой теме. Уверена, что нужно решать однозначно, чтобы 31 декабря уже делать для всех россиян нерабочим праздничным днём. Вместе с тем на период 2024 и 2025 годов вопрос решён. То есть с возможностью именно замены 31 декабря, либо когда этот день выпадает непосредственно на выходной день», — пояснила депутат в беседе с RT.
Тем временем в России сохраняется другая проблема, связанная с трудовой сферой — дефицит рабочих специальностей. К примеру, как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на hh.ru, в Кузбассе самыми дефицитными специальностями стали токари, фрезеровщики и шлифовщики. На одно предложение работодателя приходятся лишь 0,5 резюме.

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#дефицит
#пенсионный фонд
#депутат
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Спрос на фейерверки в России упал на 9% за год
13 декабря 2024, 20:30

Фото: iStock/Jehan-Jehan

В России с начала 2024 года спрос на фейерверки упал на 9%. К соответствующему выводу пришло исследование ИТ-компании «АТОЛ». Вместе с тем, как отмечается на 8% снизился спрос на бенгальские огни, но на 16% вырос на хлопушки.
«Фейерверки стали приобретать на 9% реже. Средняя стоимость покупки составляет 1 тысячу 387 рублей, что соответствует цене прошлого года. Объем продаж бенгальских огней снизился на 8%. При этом средняя стоимость покупки снизилась на 3% — до 56 рублей», — сообщила пресс-служба в беседе с АГН «Москва».
Тем временем в Кузбассе полицейским удалось задержать того самого водителя, который вместе с друзьями пускал салюты из окна движущегося автомобиля прямо в центре Кемерово. Как сообщает «Сiбдепо», 20-летнего парня оштрафовали на 11 000 рублей сразу за несколько нарушений ПДД, за нарушение покоя и тишины грозит штраф в 1 000 и еще 15 000 — за нарушение противопожарной безопасности. Сам водитель заявил, что ни о чем не жалеет.

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Эксперт рассказала, когда должны выплатить зарплату в декабре
Эксперт Санина: аванс придет в обычное время, а оклад перед Новым годом
13 декабря 2024, 20:27

Фото: iStock/Choreograph

Аванс в декабре придет россиянам в обычное время, а основную часть оклада должны будут выплатить до начала новогодних каникул. Об этом сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По ее словам, следующая выплата придется уже на вторую половину января.
«Однако работодатель имеет право перечислить всю сумму оклада заранее, если у него возникло такое желание. И некоторые компании так и поступают, выдавая зарплату за декабрь перед праздниками, так как в праздничный месяц всех нас ожидает много трат», — отметила эксперт в беседе с RT.
В то же время стало известно, что россияне не очень любят ставить финансовые цели на 2025 год. К примеру, как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на опрос Группы «Ренессанс Страхование», 62% петербуржцев не имеют никаких денежных планов на следующий год.
«Из числа ответивших положительно (38%) каждый четвертый рассчитывает съездить в отпуск (24%), каждый пятый – вложить деньги в образование (22%), каждый седьмой – сделать ремонт (15%), каждый десятый (9%) – потратиться на обслуживание либо покупку нового автомобиля», — отмечает издание.
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Подмосковные ветеринары рассказали, чего ждать от питомцев определённых пород
13 декабря 2024, 19:48

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Хозяевам очень важно знать особенности породы своего питомца. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода, об этом предупредили региональные ветераны.
«Животные похожи на владельцев. Ведь каждый подбирает питомца и его породу по душе. От породы зависит поведение и темперамент любимца. Так, некоторые собаки могут быть более энергичными, требовать больше внимания и физических нагрузок. Среди таких пород – джек-рассел-терьер, небольшая, но сильная и подвижная собака, которая не даст заскучать владельцу. При этом она быстро учится новым командам и становится преданным другом», – отметили в министерстве.
Чихуа-хуа и померанские шпицы, наряду со своими товарищами, превышающими 25 см в холке, считаются отважными и гордыми, обладают живым умом и сообразительностью, хорошо контактируют с детьми.

Вместе с тем некоторые породы кошек и собак склонны к определённым заболеваниям. Зная особенности питомца, владелец может заранее принять профилактические меры и выбрать правильный уход.

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Россияне поздравляют Путина с Новым годом
Жители России поздравляют Путина с Новым годом через кол-центр прямой линии
13 декабря 2024, 19:14

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Некоторые россияне через кол-центр прямой линии поздравляют президента РФ Владимира Путина с Новым годом и благодарят российского лидера за решение их проблем, о которых они рассказали в рамках прошлогодней прямой линии. Об этом сообщил оператор кол-центра Давид Бит-Шабо в эфире телеканала «Россия 24».
«То есть люди звонили и рассказывали о том, что их проблему сразу же решили, говорили спасибо президенту и поздравляли его с наступающим Новым годом», — сказал оператор.

В этом году прямая линия вместе с пресс-конференцией пройдёт 19 декабря. Задать свои вопросы россияне могут по телефону: 8-800-200-40-40, в SMS-сообщении, социальных сетях, на специальном сайте или в мобильном приложении.

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