Риелтор оценил инициативу о запрете на покупку квартиры за наличные

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Инициатива о введении запрета на покупку недвижимости за наличные явно запоздала, более 90% сделок уже проводят с помощью наличного расчета. Об этом заявил вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев. По его словам, данная мера также не поможет в борьбе с мошенниками.
«Такие преступники ведут жертв по телефону в психологическом вакууме, запрещают им общаться с родственниками, создают давление. Для них количество дней, на которые заморожены средства, имеет значение, но не критично влияет на конечный результат. Поэтому такие ограничения не решат проблему», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.Тем временем около 40% опрошенных россиян назвали вложения в недвижимость перспективной инвестицией, учитывая снижение ставок по банковским депозитам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервисов «Выберу.ру» и Nibble Invest. В жилье, как отмечается, инвестировал каждый десятый респондент.
«В начале марта порядка 85% респондентов пользовались банковскими вкладами и накопительными счетами для сбережений. При этом более 40% отметили, что приобретали ценные бумаги (акции, облигации) на фоне позитивных новостей о росте фондового рынка. Накопления в валюте хранили 36% россиян, в 65% случаев отдавая предпочтение юаню», — говорится в материале.Читайте также:
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