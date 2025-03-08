Риелтор объяснил новый закон о стандартах качества жилья

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Собственные стандарты качества жилья, которые разрешили устанавливать застройщикам с 1 марта 2025 года, не должны быть ниже требований, утвержденных Минстроем. Об этом заявил директор департамента вторичной недвижимости компании «Меркурий» Константин Шибецкий. По его словам, стандарты ориентированы на то, что отделка квартир будет сделана на более высоком уровне.
«Регламент по производству данной отделки дает возможность достаточно прозрачно на старте процесса продажи объекта, его презентации в начале строительства, расставить все точки над «i», создав те правила игры, которыми будут руководствоваться и застройщик, и потребитель. Наличие стандартов позволяет покупателю и застройщику прийти к взаимопониманию, но без шероховатостей тут не бывает», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.Тем временем главный экономист «Эйлер Аналитические Технологии» Елена Ахмедова заявила, что ЦБ РФ можно понизить ключевую ставку до 19% к концу 2025 года. В разговоре с «Известиями» аналитик предположила, что в течение всего года ставка будет находиться на сегодняшнем уровне — 21%.
Большему охлаждению кредитования (и, как следствие, замедлению динамики денежной массы) могут способствовать и макропруденциальное регулирование, и недавно объявленные правительством меры по ограничению роста кредитования государственных компаний. Совокупность этих факторов может позволить ЦБ стать более мягким к концу текущего года», — считает специалист.Читайте также:
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