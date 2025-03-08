Риелтор объяснил новый закон о стандартах качества жилья

Собственные стандарты качества жилья, которые разрешили устанавливать застройщикам с 1 марта 2025 года, не должны быть ниже требований, утвержденных Минстроем. Об этом заявил директор департамента вторичной недвижимости компании «Меркурий» Константин Шибецкий. По его словам, стандарты ориентированы на то, что отделка квартир будет сделана на более высоком уровне.