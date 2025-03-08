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Риелтор объяснил новый закон о стандартах качества жилья

Шибецкий: собственные стандарты застройщика не должны быть ниже, чем от Минстроя
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Собственные стандарты качества жилья, которые разрешили устанавливать застройщикам с 1 марта 2025 года, не должны быть ниже требований, утвержденных Минстроем. Об этом заявил директор департамента вторичной недвижимости компании «Меркурий» Константин Шибецкий. По его словам, стандарты ориентированы на то, что отделка квартир будет сделана на более высоком уровне.
«Регламент по производству данной отделки дает возможность достаточно прозрачно на старте процесса продажи объекта, его презентации в начале строительства, расставить все точки над «i», создав те правила игры, которыми будут руководствоваться и застройщик, и потребитель. Наличие стандартов позволяет покупателю и застройщику прийти к взаимопониманию, но без шероховатостей тут не бывает», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем главный экономист «Эйлер Аналитические Технологии» Елена Ахмедова заявила, что ЦБ РФ можно понизить ключевую ставку до 19% к концу 2025 года. В разговоре с «Известиями» аналитик предположила, что в течение всего года ставка будет находиться на сегодняшнем уровне — 21%.
Большему охлаждению кредитования (и, как следствие, замедлению динамики денежной массы) могут способствовать и макропруденциальное регулирование, и недавно объявленные правительством меры по ограничению роста кредитования государственных компаний. Совокупность этих факторов может позволить ЦБ стать более мягким к концу текущего года», — считает специалист.
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Автоэксперт раскрыла, вернутся ли в Россию западные автомобильные бренды
Эксперт Лисовская: ни один из западных автобрендов не заявил о возвращении в РФ
08 марта 2025, 00:06

Фото: iStock/ByoungJoo

На сегодняшний день ни один из западных автомобильных брендов, покинувших Россию, не заявил о своем возвращении и не сделал в эту сторону конкретных шагов. Об этом заявила автоэксперт Елена Лисовская в беседе с «Татар-информом».
По ее словам, вся информация о возвращении автобрендов — это пока что лишь слухи, «вихри, которые гоняют в воздухе СМИ». В пример она привела японского производителя Toyota, который вывез крупнейших дилеров в Арабские Эмираты и все еще ничего не заявлял о приходе на российский рынок. Речь шла лишь о сервисе и поддержке своих автомобилей, которые были проданы ранее или завезены параллельным импортом.
«В Hyundai прямо говорят, что не предпринято никаких попыток для возврата», – подчеркнула автоэксперт.
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Флорист назвала самые популярные цветы к 8 марта
Флорист Сафронова: тюльпаны и мимозы остаются самыми популярными цветами 8 марта
08 марта 2025, 00:02

Фото: iStock/Marina Komrakova

Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, подснежники и мимозы остаются самыми популярными цветами к 8 марта. Об этом заявила президент ассоциации флористов Валентина Сафронова. По ее словам, все они подорожают к празднику минимум на 20%.
«Крокусы и подснежники продают в горшках, флористы могут сделать из них даже мини-садики. А после того, как эти цветы отцветут, их можно посадить у себя на даче или около дома. Конечно, в этом году повторно они уже не зацветут, но на следующий год вполне могут расти в саду», — поделилась эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Сафронова также указала, что в первую очередь нужно учитывать индивидуальные предпочтения второй половинки. В комментарии для RT флорист подчеркнула, что важна и финансовая составляющая.
«И, естественно, все зависит от собственного кошелька. Потому что стоимость цветов выросла за этот год на 20%. Поэтому все самые замечательные и самые нежные цветы все равно кусаются», — отметила она.
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Мужчины назвали праздники для женщин, которые не стоит забывать
«Сiбдепо»: 25% мужчин боятся забыть поздравить жен с 8 марта и годовщиной
07 марта 2025, 23:56

Фото: istockphoto / oatawa

Четверть женатых мужчин считают, что не стоит забывать поздравлять вторую половинку с 8 марта, днем рождения и годовщиной свадьбы, иначе жена обязательно обидится. К соответствующим выводам пришло исследование, проведенное в Кемерово, сообщает «Сiбдепо».
​При этом подавляющее большинство мужчин уверены, что их жены обидятся, если не их не поздравят с днем рождения. ​Опрошенные женщины подтвердили это предположение — 53% высказались соответствующим образом.
«Каждый четвертый мужчина уверен, что для жены критично отсутствие внимания на 8 Марта и в день свадьбы, 14% и 13% представительниц слабого пола признались, что отсутствие поздравлений в эти даты их действительно расстроит», — отмечает издание.
В то же время стали известны самые популярные категории товаров на маркетплейсов в преддверии Международного женского дня. Как сообщает АГН «Москва», первые позиции рейтинга заняли цветы, подарочные наборы, съедобные букеты и косметика. Также заметный рост продаж продемонстрировали традиционные «подарочные» категории — одежда, товары для дома и продукция для красоты и здоровья.
«Также в этом году ощутимо увеличился спрос на комплекты ювелирных украшений из серебра — в 5,4 раза. Ну а самые востребованные подарки — из категории товаров для дома. Клиенты часто покупают посуду для приготовления и сервировки стола, а также текстиль: например, шторы или постельное белье. Один из трендов этого года — дарить виниловые пластинки», — приводят в агентстве сообщение одного из маркетплейсов.
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#дома
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В Петербурге впервые выпустили газету с запахом
В Петербурге впервые выпустили парфюмированную газету
07 марта 2025, 23:55

Фото: istockphoto / artisteer

В Санкт-Петербурге впервые выпустили парфюмированную газету. Особый выпуск с запахом пионов редакция «Петербургского дневника» распространила в честь 8 марта у «женских» станций метро — «Адмиралтейская», «Нарвская», «Спортивная» и других, чьи названия тоже представлены в женском роде.
«Сегодняшний номер пахнет пионами, и нам кажется, что эта идея придется по душе жительницам Петербурга. Газеты сегодня — это уже не только средства информации, но и в некотором смысле произведение медиаискусства. И почему бы ему еще и не обладать запахом?» — отметил главный редактор газеты Кирилл Смирнов.
Тем временем в Кемерово флористы и продавцы цветов заранее подготовились к празднованию Международного женского дня. Как сообщает «Сiбдепо», уже за неделю до праздника нельзя было найти магазина, который не был бы загружен заказами. Кемеровчане выстраиваются у цветочных в длинные многочасовые очереди.
«Цена на букеты разная. Так, в магазинах города букет из пяти тюльпанов стоит от 400 рублей, букет из кустовой хризантемы можно найти от 1500 рублей. Но стоит обратить внимание и на штучные экземпляры. Цена красных роз в разных цветочных магазинах варьируется от 350 рублей за штуку, белые цветы в зависимости от бутона также стоят от 350 рублей», — пишет издание.
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#8 марта
#санкт-петербург
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Поликарпов день 8 марта: почему нельзя носить грязную одежду и убивать пауков, народные приметы
07 марта 2025, 14:19

Фото: istockphoto / rustamank

Народный праздник Поликарпов день отмечается ежегодно 8 марта (или 7 марта в високосный год). В 2025 году дата выпадает на субботу. В этот день православные вспоминают священномученика Поликарпа Смирнского, ученика апостола Иоанна Богослова. О значении праздника, его традициях и поверьях расскажет «Радио 1».

История праздника: кто такой святой Поликарп


Поликарп родился во второй половине I века. Он был воспитан христианкой Каллистой, а после её смерти раздал имущество нуждающимся и посвятил свою жизнь служению Богу. Со временем Поликарп стал епископом Смирны и активно боролся с гностицизмом, отстаивая традиционное христианское учение.

Ученики Поликарпа распространяли его идеи далеко за пределами Малой Азии, включая Галлию и Италию. До наших дней сохранилось его сочинение «Послание к филиппийцам».

Поликарп также участвовал в богословских спорах, в том числе с римским папой Аникитом, обсуждая дату празднования Пасхи.

В возрасте 86 лет епископ был арестован. Отказавшись отречься от веры, он принял мученическую смерть — его казнили сожжением. Подробности его последних дней описаны в «Окружном послании Смирнской церкви».

Традиции Поликарпова дня 8 марта


В народном календаре этот день называли «Кислые девки». Считалось, что если девушка не успела обручиться до 8 марта, то её свадьба откладывалась как минимум до лета, а иногда и на более долгий срок. Это объяснялось тем, что в период Великого поста венчания не проводились. В итоге такие незамужние девушки считались «скисшими».

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Существовали и обряды на замужество:

  • девушки выходили на улицу, кружились на правой пятке и обращались к молодому месяцу с просьбой о женихах: «Молодой месяц, увивай вокруг меня женихов, как я увиваюсь вокруг тебя»;
  • незамужние девушки подметали пол, выметая мусор за порог, и говорили: «Гоню в дом молодцов».

Приметы на погоду 8 марта


Наши предки верили, что природа подсказывает, какой будет погода в ближайшие недели и даже на Пасху. Вот основные народные приметы Поликарпова дня:

  • сорока прячется под крышу — к метели;
  • крупные хлопья снега — Пасха будет морозной;
  • сороки подлетают к домам — впереди холодные дни;
  • лошади ложатся на землю — надвигается вьюга;
  • сороки летают в поле или лесу — скоро потеплеет;
  • гнёзда птиц на солнечной стороне — лето будет прохладным;
  • дятел стучит — весна задержится;
  • синицы поют — к теплу, а зяблики кричат — к морозу.

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Что можно делать 8 марта


  • Проводить время в компании мужчин. Считалось, что это поможет незамужним девушкам найти пару до конца года, а замужним женщинам — защититься от сплетен;
  • настраиваться на позитив. В народе верили: чтобы избежать плохих вестей, нужно начинать день с хороших мыслей;
  • заметать сор в дом. Этот ритуал привлекал женихов в дом незамужней женщины.

Что нельзя делать 8 марта


  • Неуважительно говорить с женщинами. Мужчин, которые грубили, ждали финансовые потери;
  • отцам запрещалось ругаться с дочерьми. Считалось, что это может разозлить нечистую силу;
  • нельзя носить рваную и грязную одежду — это к болезням;
  • запрещалось убирать паутину в доме. Согласно поверью, она приносила счастье, поэтому её не трогали до Пасхи;
  • не рекомендуется оставаться в одиночестве. Это могло продлить ожидание свадьбы;
  • девушки убирали нарядную одежду в сундуки. Говорили: «Убирай, девка, сундуки, закрывай наряды»;
  • не стоит убивать пауков. Это считалось плохой приметой, предвещавшей несчастье для всей семьи.

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