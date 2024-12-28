Риелтор объяснила, что нужно проверять перед покупкой квартиры

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При покупке квартиры нужно обязательно проверять, не находится ли продавец в предбанкротном состоянии, так как при признании его несостоятельным жилье может стать предметом споров или претензий со стороны кредиторов. Об этом заявила эксперт по жилой недвижимости, частный риелтор Анна Дягилева. Также она раскрыла правильный порядок действий при сделке по переуступке.
«Так, в случае сделки по переуступке, когда продается не сама квартира, а право требования на нее у застройщика по факту сдачи дома, крайне важно обратить внимание на то, чтобы этот объект был оформлен и куплен именно по договору долевого участия (ДДУ). Кроме того, деньги должны быть зачислены только на эскроу-счет без передачи наличных или зачисления на какой-либо сторонний банковский счет», — отметила эксперт в беседе с «Известиями».В то же время доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин подчеркнул, что реальные доходы россиян вырастут на 8-9% по итогам 2024 года. Таким прогнозом он поделился с «Газетой.Ru». Наибольший рост отмечен в Республике Калмыкия — на 21,8%, наименьший — в Камчатском крае — снижение на 2,1%.
«Полагаю, что по итогам года мы увидим реальный рост доходов населения абсолютно во всех регионах, а это значит, что доходы граждан растут темпами выше инфляции. В среднем по стране показатель составит 108-109%», — поделился экономист.Читайте также:
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