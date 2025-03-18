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В Подольске продолжается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

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Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

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В поселке Южный микрорайона Климовск в городском округе Подольск продолжается строительство многоквартирного дома для переселения людей аварийного жилья. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и финансируется из бюджета, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
По данным ведомства, на стройплощадке идут монолитные работы. Завершить возведение дома планируют в 2026 году.

В поселке Южный расселению подлежат 30 многоквартирных домов, построенных в 50-х годах, общей площадью 16,7 тысячи квадратных метров. Новое жилье получат 836 человек (444 квартиры).

Первым этапом стало строительство двухсекционного дома переменной этажности на 199 квартир, его площадь составляет 14,8 тысячи квадратных метров. В рамках второго этапа планируется возведение 17-этажного трехсекционного дома, рассчитанного на 223 квартиры.

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В Одинцово продолжается строительство двух пешеходных переходов через железную дорогу
18 марта 2025, 13:14

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В Одинцово продолжается строительство двух пешеходных переходов через железную дорогу. Один из них возводится между станциями МЦД-1 «Немчиновка» и «Сколково», второй — между улицами Баковской и Вокзальной, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Строители завершили устройство свай под опору и башню-сход пешеходного перехода со стороны жилого комплекса. Сейчас ведется бетонирование ростверка. На переходе между улицами Баковской и Вокзальной приступили к переустройству инженерных коммуникаций и устройству свай под опоры и башни-сходы», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Открытие движения по переходам запланировано на конец 2025 года, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Кроме того, на переходе у ЖК «Рублевский» ведется подготовка территории для устройства свайного фундамента под опоры и башню-сход со стороны Минского шоссе. Параллельно проводится переустройство инженерных коммуникаций, включая сети ОАО «РЖД», а также поставка металлоконструкций для пролетного строения.

Надземные пешеходные переходы будут соответствовать региональному стандарту: они получат остекление, лифты для маломобильных граждан, антивандальные стекла, внутреннее освещение и архитектурную подсветку. Также предусмотрено благоустройство пешеходных зон. Новые переходы обеспечат удобную и безопасную связь между жилыми кварталами, улучшив пешеходную доступность для более чем 14 тысяч жителей близлежащих районов.

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Дорожники Московской области обработали опасные участки дорог от гололеда
18 марта 2025, 12:53

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Для обеспечения безопасного движения дорожные службы Московской области минувшей ночью обработали противогололёдными материалами наиболее опасные участки дорог, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Порядка 2,5 тысяч км проезжей части на опасных участках дорог обработали противоголёдными материалами. В работах на съездах, мостах, эстакадах были задействованы более 250 единиц спецтехники на региональной сети и около 160 — на муниципальной сети», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

В связи с возможным понижением температуры ниже нуля в ближайшую ночь специалисты продолжают мониторинг погодных условий и готовы оперативно провести дополнительную обработку покрытия для предотвращения скользкости.

Минтранс Подмосковья напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдать осторожность и придерживаться правил дорожного движения.

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Ветеранский марафон «Фронтовая гармонь» пройдет в Подмосковье весной 2025 года
18 марта 2025, 12:43

Фото: istockphoto / alkir

На VI отчетно-выборной конференции МОРО ООО ВВС РФ, состоявшейся 12 октября 2024 года, было принято решение о проведении в апреле - мае 2025 года ветеранского патриотического марафона «Фронтовая гармонь», сообщает пресс-служба организации.
В рамках марафона запланировано 80 благотворительных концертов, посвященных 80-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Выступления пройдут на площадках городских округов Московской области для фронтовиков, ветеранов боевых действий, участников СВО, молодежи и местных жителей.

Организацией мероприятия займется ветеранский актив МОРО совместно с группой гармонистов Гильдии гармонистов России, продюсерским центром «Русская гармонь» и творческой студией «Святой исток» под руководством поэта и народного гармониста Сергея Викторовича Борискина.

Концертная группа «Воины духа» планирует ежедневно проводить по пять концертов в различных локациях, ориентируясь на предложения местных властей и учитывая интересы разных категорий населения.

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«Токсикоз и слёзы»: 41-летняя Светлана Светикова рассказала о сложностях третьей беременности
Певица Светлана Светикова рассказала о сложностях третьей беременности в 41 год
18 марта 2025, 12:17

Светлана Светикова (Фото: Телеграм @svetikovamusic)

В декабре 2024 года стало известно, что воспитывающая двоих сыновей певица и актриса Светлана Светикова готовится стать мамой в третий раз. 41-летняя артистка не скрывает, что эта беременность протекает у неё значительно сложнее, чем две предыдущие.
Исполнительница уже 14 лет живёт в гражданском браке с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. Пара так и не дошла до ЗАГСа, но живут они душа в душу и растят двоих сыновей — Милана и Кристиана.

«Решила, что хочу третьего малыша, летом. Долго думала — взвешивала. Но однозначно понимала одно — я себе не простила бы, если бы не пошла за еще одним чудом», — рассказывала Светлана в личном блоге.

Она говорит, что нынешняя беременность — это совсем иной опыт по сравнению с предыдущим. Были уже и токсикоз, и слёзы, и нервные срывы. Но певица знала, что будет тяжело, была готова к этому и, конечно, не жалеет о своём решении.

«Не жалуюсь! И да! Мне нравится! Несмотря на то, что бывает тяжко. Непонятно, как быстро приду в форму после. С мальчиками я в форме была сразу после родов. Не уверена, что в этот раз получится так же… Ну и Бог с ним. Ради этой любви я готова на все», — подчёркивает артистка.

В то время, как многие коллеги Светланы жертвуют личной жизнью ради карьерных успехов и бесконечной погони за популярностью, она уделяет время своим близким, детям, считая, что всё это — и есть самое главное в жизни.

«Любите! Наслаждайтесь! Это ваше чувство! Оно прекрасно и принадлежит вам, а вот как им распорядиться — дело каждого. Любовь — это мёд для сердца и души», — советует Светикова друзьям и поклонникам.

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Главный детский травматолог Подмосковья рассказал, как избежать травм на электросамокатах
18 марта 2025, 12:02

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

С наступлением весны на дороги и тротуары вернулись электросамокаты — средства индивидуальной мобильности (СИМ), и с 15 марта стартовал сезон их использования в более чем 39 подмосковных городах. В МОДКТОБ уже начали поступать дети и подростки с травмами, полученными при использовании электросамокатов.
Этот транспорт набирает популярность среди молодежи, но важно помнить, что он может быть опасен как для водителей, так и для пешеходов. Несмотря на ограничение скорости большинства моделей на уровне 25 км/ч, такая скорость способна вызвать серьезные травмы и даже привести к летальному исходу при утрате контроля над самокатом, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Зачастую это серьёзные многооскольчатые, или даже открытые переломы, сочетанные травмы. Восстановление после таких травм достигает до полугода или даже до года. Самые распространенные травмы при падении с самокатов или столкновения с ним: черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, травмы и переломы костей верхних и нижних конечностей», — сказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед МЗ МО и Главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Рекомендуется воздержаться от использования электросамокатов, но при необходимости следовать простым правилам безопасности для минимизации риска травм.

Григорьев отметил следующие рекомендации:

  • не передавать управление электросамокатом детям и подросткам;
  • не кататься вдвоем, втроем и более;
  • избегать выезда на проезжую часть и катания на узких улицах с множеством помех;
  • сохранять безопасную скорость и быть уверенным в контроле над самокатом
  • отказаться от использования смартфона во время движения;
  • при переходе дороги обязательно спешиваться;
  • выбирать самокат с ножным тормозом для предотвращения переворота через руль.
Профилактика травм всегда эффективнее, чем их лечение.

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