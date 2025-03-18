В Подольске продолжается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
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Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
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В поселке Южный микрорайона Климовск в городском округе Подольск продолжается строительство многоквартирного дома для переселения людей аварийного жилья. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и финансируется из бюджета, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
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