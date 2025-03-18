В Татарстане купить частный дом выгоднее, чем квартиру в новостройке

Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. Певец скончался в возрасте 92-х лет. В прошлом году артиста появились осложнения на фоне проблем с сердцем. Певец пожаловался, что не может ходить из-за боли в ногах и слабости. Каким был Бедрос Киркоров и от чего скончался расскажет «Радио 1».