В Татарстане купить частный дом выгоднее, чем квартиру в новостройке

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На сегодняшний день средняя стоимость частного дома в Татарстане составляет порядка 11,1 млн рублей или 82 тыс. рублей за квадратный метр, а стоимость квадратного метра квартиры в новостройке — 132 тыс. рублей.
При этом в коттеджных поселках стоимость одного квадратного метра составляет 93 тыс. рублей, что в 1,5 раза дешевле, чем в новостройке.
По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, весной рынок загородной недвижимости традиционно активизируется.
Он пояснил, что в основном спрос на частное жилье есть в районах с транспортной доступностью, детскими садами и школами.
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По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, весной рынок загородной недвижимости традиционно активизируется.
«При этом за год по увеличению количества предложения как от застройщиков, так и от частных лиц мы видим, что тренд на такое жилье сохраняется, особенно в районах с развитой инфраструктурой», — рассказал Белокуров в беседе с «Татар-информ».
Он пояснил, что в основном спрос на частное жилье есть в районах с транспортной доступностью, детскими садами и школами.
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Элина Позднякова