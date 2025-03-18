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В Татарстане купить частный дом выгоднее, чем квартиру в новостройке

Фото: iStock/Valeriya Rychkova

Фото: iStock/Valeriya Rychkova

На сегодняшний день средняя стоимость частного дома в Татарстане составляет порядка 11,1 млн рублей или 82 тыс. рублей за квадратный метр, а стоимость квадратного метра квартиры в новостройке — 132 тыс. рублей.
При этом в коттеджных поселках стоимость одного квадратного метра составляет 93 тыс. рублей, что в 1,5 раза дешевле, чем в новостройке.

По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, весной рынок загородной недвижимости традиционно активизируется.

«При этом за год по увеличению количества предложения как от застройщиков, так и от частных лиц мы видим, что тренд на такое жилье сохраняется, особенно в районах с развитой инфраструктурой», — рассказал Белокуров в беседе с «Татар-информ».

Он пояснил, что в основном спрос на частное жилье есть в районах с транспортной доступностью, детскими садами и школами.

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В Петербурге почти 70 классов закрыли на карантин из-за гриппа, ОРВИ и COVID-19
18 марта 2025, 17:58

Фото: istockphoto/Ridofranz

В Санкт-Петербурге из-за сезонного повышения заболеваемости вирусными инфекциями приостановлен учебный процесс в 68 классах общеобразовательных школ. Учеников временно перевели на удалёнку.
Об этом корреспонденту портала 78.ru во вторник, 18 марта, рассказали в городском комитете по образованию. Кроме того, закрыты 31 группа в детских садах города на Неве. Детей отправили по домам из-за вспышек гриппа, коронавируса и ОРВИ.

По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, с 10 по 16 марта в Санкт-Петербурге зарегистрирован 48 601 случай заболевания вирусными инфекциями. В то же время специалисты отмечают тенденцию к снижению уровня заболеваемости. По сравнению с предыдущей неделей она сократилась на 4,2%. Среди групп риска наиболее уязвимыми являются дети в возрасте от трёх до шести лет. Родители, опекуны и законные представители школьников, отправленных на онлайн-обучение, предупреждены о необходимости соблюдения дополнительных мер предосторожности.

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Сомнолог рассказал, могут ли люди видеть вещие сны
Врач Полуэктов: чаще всего вещие сны являются самообманом
18 марта 2025, 16:56

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Вещие сны обычно являются самообманом или обычным совпадением некоторых деталей с событиями, происходящими в жизни. Об этом рассказал врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.
«В состоянии бодрствования человек в своих мыслях всё время строит картину будущего — это обычная работа мозга. Она позволяет нам предвидеть какие-либо события и избежать нежелательных ситуаций в будущем», — рассказал Полуэктов в беседе с «Известиями».

По его словам, сновидения состоят из воспоминаний. Однако эксперт отметил, что бывают сновидения-умозаключения, которые появляются на основе определенных воспоминаний, и во сне мозг пытается построить картину будущего, которая, действительно, может совпадать с тем, что произойдет на самом деле.

Полуэктов пояснил, что сновидения происходят только из всплывающих в памяти неких событий.

Ранее врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог, эксперт по сну Дарья Лебедева в беседе с «Радио 1» заявила, что недосып повышает риски развития диабета, ожирения, гипертонии и инсульта.

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Ушёл из жизни народный артист России Бедрос Киркоров
18 марта 2025, 16:51

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

На 93-м году жизни скончался народный артист России Бедрос Киркоров. Причиной его смерти стала остановка сердца.
В последние месяцы артист боролся с тяжёлой болезнью. У него появились осложнения на фоне проблем с сердцем. О смерти отца на своей странице в социальной сети написал его сын Филипп.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал певец.

Бедрос Киркоров был награждён почётными званиями заслуженного, а затем и народного артиста Российской Федерации, был также народным артистом Республики Болгария, лауреатом международных песенных конкурсов в Париже, Бухаресте и Варшаве. Киркоров-старший был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, наградой «За личный вклад в развитие культуры и искусства России» и орденом «За честь и достоинство».

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Скончался Бедрос Киркоров: слухи об измене жене в 90 лет, смерть дочери и осложнения из-за коронавируса. Как жил Народный артист
18 марта 2025, 16:30

Бедрос Киркоров: (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. Певец скончался в возрасте 92-х лет. В прошлом году артиста появились осложнения на фоне проблем с сердцем. Певец пожаловался, что не может ходить из-за боли в ногах и слабости. Каким был Бедрос Киркоров и от чего скончался расскажет «Радио 1».

Скончался Бедрос Киркоров

О кончине своего отца сообщил Филипп Киркоров.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — сообщил в своих соцсетях король российской эстрады.
Причиной смерти Бедроса Киркорова стала остановка сердца, сообщила представительница певца.

Биография Бедроса Киркорова

Бедрос Киркоров: (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Бедрос Киркоров появился на свет 2 июня 1932 года в Варне в семье Софии и Филиппа Крикоряна — именно так звучит настоящая фамилия певца. Его предки были турецкими армянами, которые позже переехали на территорию современной Болгарии. Родители Бедроса пели в городском хоре и с раннего возраста знакомили сына с миром музыки.

Тем не менее Бедрос решил освоить профессию сапожника-модельера. У него был очевидный талант в этой области, и он мог создать множество оригинальных моделей. Однако в конечном итоге он выбрал путь творчества и поступил в музыкальное училище. Таким образом, Киркоров вместе с младшим братом Харри и сестрой Мари оказался в Варненском оперном театре, где его вокальным наставником стал Георгий Волков. Однако его военная служба началась в самый разгар репетиций к опере «Травиата», в которой он должен был исполнять роль Альфреда.

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Встреча с Арамом Хачатуряном кардинально изменила жизнь Бедроса — он решил переехать в Москву. По рекомендации композитора и с помощью Арно Бабаджаняна он был зачислен сразу на второй курс ГИТИСа к Борису Покровскому. К двадцати годам Бедрос уже начал выступать с различными оркестрами, среди которых были такие известные коллективы, как оркестр Юрия Силантьева, Владимира Федосеева, Эдди Рознера и Леонида Утесова.

Он активно выступал по всему Советскому Союзу, исполняя разнообразные композиции на болгарском, русском, итальянском и других языках. Артист прославился тем, что продолжал выходить на сцену до 85 лет, регулярно гастролируя по городам и странам. На его 90-летие любимый сын устроил великолепный концерт в Москве с участием множества звезд.


Личная жизнь Бедроса Киркорова

Бедрос Киркоров неоднократно заявлял в интервью, что считает себя однолюбом, однако у него было несколько известных романов. Его первой супругой стала Виктория Лихачева, с которой он познакомился в 1964 году в Сочи. В том же году они поженились, а через три года у них родился сын Филипп Киркоров — будущая звезда российской поп-сцены.

Филипп был любимым ребёнком, которого родители часто баловали. Мама и папа регулярно гастролировали и привозили ему экзотические подарки. Несмотря на многочисленные слухи о неверности, Бедрос и Виктория прожили вместе до самой её смерти — она ушла из жизни 30 апреля 1994 года, в день рождения сына, после долгой борьбы с раком. Семья тяжело переживала эту утрату.

Бедрос Киркоров: (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Брак с Людмилой Смирновой

Второй супругой Бедроса Киркорова, который отметил свой 60-летний юбилей, стала Людмила Смирнова. Их брак состоялся в 1997 году, и пара даже обвенчалась в соборе Святой Софии в Великом Новгороде, где Людмила работала научным сотрудником. Их знакомство произошло задолго до этого — в 1992 году Бедрос вместе с сыном посетил местный музей.

У пары была мечта стать родителями, и им удалось это осуществить с третьей попытки: в 2002 году у Филиппа Киркорова появилась сестра Ксения. Однако девочка родилась недоношенной и провела всего неделю в борьбе за жизнь, прежде чем скончалась.
Пара прожила вместе много лет, но, когда Филипп стал отцом, Бедрос переехал в Москву, чтобы помочь ему с воспитанием внуков. Это решение стало причиной разлада в семье.


Слухи о любовнице

В апреле 2023 года в СМИ появились слухи о разводе Бедроса Киркорова с Людмилой, причем сама Людмила была не в курсе этой ситуации. Она подтвердила, что певец практически не бывает в Новгороде, так как переехал в Москву. В это время Киркоров-старший якобы начал общаться с медсестрой, которая ухаживала за ним в больнице, куда он неоднократно попал в 2022-2023 годах из-за сердечных проблем. Его сын организовал помощь лучших врачей, которые помогли ему восстановиться.

«Мы уже около 20 лет не живем вместе как супруги. Поэтому разговоры о том, что я ушёл к медсестре, имеют место быть», — комментировал Бедрос свои семейные дела.
Однако вскоре выяснилось, что Киркоров просто помогал медсестре Олесе, которая мечтала стать матерью с помощью процедуры ЭКО, но у её семьи не было средств для этого.


Здоровье Бедроса Киркорова

В последние годы Бедрос Киркоров испытывал проблемы со здоровьем, о чем регулярно сообщают различные СМИ, освещая его госпитализации. Изначально семья не подтверждала эти сведения, называя их «плановым осмотром», однако позже они признали наличие сердечных проблем у отца Киркорова. Состояние Бедроса ухудшилось после перенесенного коронавируса в 2022 году, что негативно сказалось на его общем самочувствии, особенно учитывая его возраст — 90 лет. У артиста начались проблемы с давлением.

Зимой 2023 года ему была проведена операция, в ходе которой ему имплантировали кардиостимулятор, что значительно улучшило его самочувствие. Осенью Филипп Киркоров сообщил, что у его отца диагностировали стеноз аортального клапана и застойную сердечную недостаточность.

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В Череповце после вспышки менингита работников стройки отселили из хостелов
18 марта 2025, 16:00

Фото: iStock/VILevi

В Череповце сотрудников завода, где произошла вспышка менингококковой инфекции, перевезли из хостелов в стройгородок. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Череповецкого металлургического комбината.
По данным издания, порядка десяти рабочих попали в больницу с подозрением на наличие менингококковой инфекции. Позже всех переселили из хостелов в строительный городок, чтобы они не заразили соседей в случае подтверждения заболевания.

Также на предприятие прибыл врач-инфекционист. Специалист должен осмотреть всех сотрудников и назначить лечение в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что 12 рабочих, которые трудились на строительстве объектов завода, были госпитализированы. У шести человек диагностировали менингит, еще у одного человека — менингит неуточненный. У остальных выявили ОРВИ. Накануне четверых мигрантов уже выписали.

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