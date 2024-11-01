Россиянам дали важную рекомендацию по поводу выплат по ипотеке

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Член Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков заявил, что первые три года выплаты по ипотеке необходимо вносить по максимальной цене.
По его словам, это связано с тем, что проценты, начисляющиеся на сумму кредита, изначально большие.
Ранее глава гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что сегодня в условиях высоких ипотечных ставок выгодной альтернативой приобретения жилья может стать сделка обмена.
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«В досрочных платежах очень важен вот какой момент — максимально делать их в первые годы, потому что сумма кредита большая, проценты начисляются на всю сумму, поэтому они в первые годы самые большие. Поэтому нужно первые годы максимально гасить досрочно», — объяснил в беседе с NEWS.ru Барсуков.
Ранее глава гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что сегодня в условиях высоких ипотечных ставок выгодной альтернативой приобретения жилья может стать сделка обмена.
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Мелисса Тимофеева