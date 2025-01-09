Стало известно, какие квартиры стали чаще выбирать

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В Москве стали чаще выбирать квартиры с гардеробными комнатами, кладовками, вторым санузлом и мастер-спальней — 23%, 15%, 12% и 9% соответственно. К таким выводам пришло исследование компании «Самолет». Также отмечается, что выросла популярность квартир с дополнительными розетками на балконе и нишей под стиральную машину.
Самый распространенный способ покупки квартиры — ипотека, ее выбрали 64% респондентов, сообщают «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.
В то же время риелтор Константин Барсуков рассказал о трех вариантах инвестиций в недвижимость. В беседе с Общественной Службой Новостей он сперва отметил покупку квартиру по низкой цене с последующей перепродажей, затем — покупку, ремонт и продажу, а также — покупку для последующей сдачи в аренду. Наиболее востребованным он назвал последний вариант.
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«Остальные варианты следуют с большим отрывом — так, купить недвижимость за наличные планирует каждый пятый респондент (20%), а оформить рассрочку хочет только каждый шестой (16%)», — говорится в материале.
В то же время риелтор Константин Барсуков рассказал о трех вариантах инвестиций в недвижимость. В беседе с Общественной Службой Новостей он сперва отметил покупку квартиру по низкой цене с последующей перепродажей, затем — покупку, ремонт и продажу, а также — покупку для последующей сдачи в аренду. Наиболее востребованным он назвал последний вариант.
«Если бы я занимался таким видом инвестиций, я бы положил деньги на накопительный счет с доходностью 18-19%, чтобы в любой момент их снять. Смотрел бы на рынок, мониторил квартиры. Если бы увидел, что цены начинают расти, то купил бы. Таким образом, использовал бы стратегию в ожидании выгодного момента», — пояснил эксперт.Читайте также:
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Данил Пономарев