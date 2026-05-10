МВД предупредило о мошеннической схеме с квартирами умерших
Мошенники сдают квартиры умерших собственников по фальшивым заявлениям о вступлении в наследство. Об этом сообщил РИА Новости замначальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.
Мошенники, выдавая себя за дальних родственников умершего, обращаются с просьбой открыть наследственное дело, пояснил эксперт. Нотариусы обязаны следовать закону и не имеют права отказать в таких случаях.
Впоследствии преступники, используя полученные документы, сдают недвижимость умершего в аренду, пояснил Горяев. Эта практика все еще актуальна, и наибольшее количество подобных случаев регистрируется в крупных городах России, отметил Горяев.
Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин предупредил о новой схеме аферистов с Captcha.
