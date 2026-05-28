Сотрудникам лесной охраны Подмосковья начнут предоставлять служебное жильё

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Право на служебное жильё получили сотрудники лесной охраны Московской области. Соответствующий закон приняла Мособлдума. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.





Служебную жилплощадь будут выделять людям, которые непосредственно занимаются защитой лесов. Особенно актуальна эта мера поддержки для специалистов, которые работают в удалённых лесничествах.





«Наличие служебного жилья позволит улучшить качество и скорость проведения лесохозяйственных работ и увеличит оперативность реагирования на лесные пожары. Кроме того, это станет дополнительным стимулом для привлечения квалифицированных сотрудников», — говорится в сообщении.