Сотрудникам лесной охраны Подмосковья начнут предоставлять служебное жильё

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Право на служебное жильё получили сотрудники лесной охраны Московской области. Соответствующий закон приняла Мособлдума. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.



Служебную жилплощадь будут выделять людям, которые непосредственно занимаются защитой лесов. Особенно актуальна эта мера поддержки для специалистов, которые работают в удалённых лесничествах.

«Наличие служебного жилья позволит улучшить качество и скорость проведения лесохозяйственных работ и увеличит оперативность реагирования на лесные пожары. Кроме того, это станет дополнительным стимулом для привлечения квалифицированных сотрудников», — говорится в сообщении.
Жильё планируется предоставлять за счёт объектов, переданных в собственность региона для нужд лесного хозяйства.
Лев Каштанов

