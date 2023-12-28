Риелтор Шмелёв рассказал, какие дачи продать сложнее всего

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Сложнее всего продать большие дачные дома с ремонтом, в который вложены миллионы рублей.
Сложные для продажи дачи описал россиянам риэлтор-практик Владимир Шмелев, сообщает aif.ru.
По словам Шмелёва, слишком большие загородные дома с дорогими интерьерамимогут годами висеть на сайтах с объявлениями.
Наиболее востребованными вариантами являются одноэтажные здания площадью до 120-200 кв. м.
По словам риэлтора, триггером к покупке может стать яркая деталь.
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По словам Шмелёва, слишком большие загородные дома с дорогими интерьерамимогут годами висеть на сайтах с объявлениями.
«Покупатели совершенно справедливо задумываются о том, как потом отапливать дом, обслуживать его. Классно, если есть ухоженный газон и зона барбекю. Наличие теплицы, грядок и огорода не обязательно. Наличие гаража на стоимость объекта он особо не повлияет», — говорит Владимир Шмелев.Важную роль может играть наличие инфраструктуры — водопровода, электричества, септика.
По словам риэлтора, триггером к покупке может стать яркая деталь.
«Увидел человек могучий кедр у дома и уже представил себе, как будет под ним проводить вечера с семьей», —объяснил Шмелев.Читайте также:
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Мария Фирсова