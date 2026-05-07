Риелтор указал на нюансы при оформлении дарения жилья

07 мая 2026, 19:02

Риелтор Апрелев: при договоре дарения одаряемый сам оплачивает налоги и ЖКУ

Фото: istockphoto/Nanci Santos

Договор дарения квартиры можно оформить практически на любое лицо, однако получателю — не близкому родственнику — придется заплатить налог. Об этом напомнил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.





Специалист в беседе с «Татар-информом» обратил внимание на дополнительные нюансы, связанные со статусом дарителя и одаряемого. Если пенсионер дарит свое единственное жилье человеку, для которого эта квартира не является единственной, и при этом новый владелец не пенсионного возраста, то у последнего также возникают налоговые обязательства с момента регистрации права собственности.



Договор дарения не стоит использовать как замену другим видам сделок. В отличие от продажи доли, даритель не обязуется уведомлять остальных собственников, однако игнорирование этого правила может привести к судебному оспариванию сделки.



Кроме того, эксперт отметил, что при продаже подаренной квартиры ранее чем через три года после получения прав новому владельцу придется уплатить налог. Налогооблагаемая база при этом рассчитывается с полной стоимости недвижимости. Например, с квартиры ценой 11 млн рублей налог будет начисляться именно на эту сумму.



Апрелев также подчеркнул, что после оформления собственности одаряемый должен самостоятельно оплачивать коммунальные услуги и имущественные налоги.



