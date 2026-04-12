Стало известно, как риелторы обходят «схему Долиной»
Риелторы нашли способ избежать обмана по «схеме Долиной». Как сообщает Telegram-канал Baza, теперь они связываются с родственниками владельцев квартир для подтверждения добровольной продажи.
Некоторые агентства вводят новые уровни контроля при сделках. Справок из психдиспансера уже недостаточно — слишком высок риск, что владелец попытается оспорить продажу.
Теперь риелторы должны связываться с несколькими членами семьи владельца, чтобы подтвердить: человек действительно намерен продать жильё добровольно и находится в адекватном состоянии. Близкие дают письменное подтверждение.
Агентства могут отказаться от сделки, если родственники находятся за границей или сам владелец квартиры начинает отказываться предоставлять контакты близких. Под те же критерии подпадают и одинокие пенсионеры — спросить об их добровольном намерении попросту не у кого. Риски для компаний и покупателей сейчас оцениваются выше, чем потенциальная прибыль.
