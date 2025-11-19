Риелторы раскрыли стартовую цену на дома в посёлках Казани
В посёлках Казани частные дома стоят от 4 миллионов рублей. Об этом сообщила риелтор Анастасия Гиззатова.
В беседе с «Татар-информ» Гиззатова заявила, что минимальная цена дома с участком начинается с этой отметки. На такую сумму можно приобрести объект площадью примерно 50 квадратных метров.
По сведениям за январь-июнь 2025 года, средняя стоимость частного дома в Татарстане достигла 8,4 миллиона рублей. За шесть месяцев цена снизилась на 0,2%. В то же время в среднем по России стоимость этой категории недвижимости выросла на 2,8% и составила 7,5 миллиона рублей.
Директор портала «Мир квартир» Павел Луценко сообщил, что цены на частные дома в России плавно растут вместе с инфляцией и общим подорожанием жилья. По его мнению, до конца года стоимость будет меняться в том же темпе, что и в первом полугодии.
Читайте также: