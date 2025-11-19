Психиатр Касперович: рост случаев детоубийства связан с наркотиками

19 ноября 2025, 13:20

Фото: iStock/eranicle

Российские психиатры фиксируют рост случаев убийства собственных детей. Об этом «Абзацу» рассказала психиатр-нарколог Мария Касперович, комментируя недавние трагедии в Подмосковье и Крыму.





На прошлой неделе жителей Балашихи потрясло убийство ребенка, тело которого расчленила мать. Вскоре стало известно о схожем инциденте в Симферополе, где женщина задушила девятилетнего сына. По словам Касперович, подобные преступления могут быть связаны с распространением синтетических наркотиков, вызывающих тяжелые психозы, бред и галлюцинации. В изменённом состоянии сознания человек может не осознавать, что делает.



Эксперт отмечает, что дополнительным фактором риска становится высокий темп современной жизни и растущее социальное давление.





«Сейчас синтетические наркотики дают симптомы параноидальной шизофрении, бред и галлюцинации, иногда люди видят перед собой не ребенка, а чудовище и искренне верят в психозе, что это так и есть», — пояснила она.