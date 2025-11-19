В Кемерове начали возводить ледяной городок

19 ноября 2025, 13:48

Фото: iStock/mdcooper

В Кемерове на площади Советов 19 ноября начали возводить ледяной городок. Об этом сообщает «Сiбдепо».





По данным издания, специалисты уже приступили к установке металлических каркасов, которые станут основой для ледяных фигур. Рядом возводят и новогоднюю ель.





«Работы идут без перерыва, и площадь постепенно приобретает черты будущего праздничного пространства. Напомним, что гирлянда зажжётся на ёлке 1 декабря», — говорится в материале.

