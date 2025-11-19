В Кемерове начали возводить ледяной городок
В Кемерове на площади Советов 19 ноября начали возводить ледяной городок. Об этом сообщает «Сiбдепо».
По данным издания, специалисты уже приступили к установке металлических каркасов, которые станут основой для ледяных фигур. Рядом возводят и новогоднюю ель.
«Работы идут без перерыва, и площадь постепенно приобретает черты будущего праздничного пространства. Напомним, что гирлянда зажжётся на ёлке 1 декабря», — говорится в материале.
Кроме того, здесь же планируют залить каток площадью около двух тысяч квадратных метров. Для жителей уже оборудовали тёплое помещение, где можно будет взять на прокат коньки, переодеться и согреться.
Тем временем в столице на фестивальных площадках цикла мероприятий «Московские сезоны» откроется 26 катков. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента торговли и услуг.
«Для москвичей и туристов зальют 26 катков. Они будут расположены как в центре города, так и в других округах», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Отмечается, что перед посещением катка необходимо зарегистрироваться на сеанс в сервисе «Мосбилет». Вход со своими коньками будет бесплатным на 25 катков. На каток в музее-заповеднике «Коломенское» понадобится купить билет.