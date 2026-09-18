В Госдуме объяснили, как пенсионерам проверить право на более высокую выплату

18 сентября 2026, 08:28

Депутат Говырин: Пенсионеры могут без юристов повысить свою пенсию

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Алексей Говырин посоветовал пенсионерам самостоятельно уточнять возможность смены вида пенсии, прежде чем обращаться к платным посредникам. Для первичной проверки достаточно собрать основные сведения о стаже, начислениях и действующих льготах.