В Госдуме объяснили, как пенсионерам проверить право на более высокую выплату
Депутат Госдумы Алексей Говырин посоветовал пенсионерам самостоятельно уточнять возможность смены вида пенсии, прежде чем обращаться к платным посредникам. Для первичной проверки достаточно собрать основные сведения о стаже, начислениях и действующих льготах.
В беседе с Life.ru парламентарий отметил, что юридические фирмы нередко предлагают услугу по «переводу» на более выгодное пенсионное обеспечение. По сути, речь идёт о сравнении нынешней выплаты с суммой, которую человек мог бы получать по иному основанию.
Выбор возникает, например, между страховой пенсией по старости, инвалидности или потере кормильца. Обычно гражданин, имеющий основания для нескольких страховых пенсий, получает одну из них по своему решению. Однако закон позволяет некоторым категориям оформить две выплаты. Такое право предусмотрено, в частности, для части вдов и людей с инвалидностью.
Сумма зависит от числа пенсионных коэффициентов, фиксированной части и надбавок. В 2026 году фиксированная выплата к пенсии по случаю потери кормильца составляет 4 792,35 рубля — это половина общей установленной суммы. К ней прибавляют расчётную часть, связанную с коэффициентами умершего кормильца.
Для самостоятельной проверки потребуются выписка из индивидуального лицевого счёта, решение о назначении текущей пенсии, документы о трудовом стаже и льготах. С этими бумагами можно обратиться в Социальный фонд России, где разъяснят доступные варианты и рассчитают размер выплат с учётом социальной доплаты.
Юридическая помощь может пригодиться при утрате документов или сомнениях в расчётах. Во всех остальных случаях пенсионер вправе получить разъяснения непосредственно в СФР.
Заявление о смене вида пенсии принимают через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу фонда. При наличии полного комплекта документов новый вид страховой пенсии назначат с первого дня месяца, следующего за обращением.
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