Риск камнепада возник на трассе Новокузнецк – Карлык в Кузбассе

21 мая 2026, 12:19

В Орджоникидзевском районе Новокузнецка на трассе Новокузнецк – Карлык обнаружили угрозу камнепада. Об этом сообщили в городской администрации.





По данным VSE42.RU, угроза обрушения горных пород на дорогу возникла из-за весеннего таяния снега и дождей. 20 мая ситуацию взяли под контроль специалисты поисково-спасательной службы «Защита населения и территории».





«Спасатели тщательно обследовали склон горы. Используя специальное снаряжение и работая вручную, они аккуратно сняли все нависающие камни, опасные глыбы и рыхлый грунт», — говорится в материале издания.