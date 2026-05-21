Риск камнепада возник на трассе Новокузнецк – Карлык в Кузбассе
В Орджоникидзевском районе Новокузнецка на трассе Новокузнецк – Карлык обнаружили угрозу камнепада. Об этом сообщили в городской администрации.
По данным VSE42.RU, угроза обрушения горных пород на дорогу возникла из-за весеннего таяния снега и дождей. 20 мая ситуацию взяли под контроль специалисты поисково-спасательной службы «Защита населения и территории».
«Спасатели тщательно обследовали склон горы. Используя специальное снаряжение и работая вручную, они аккуратно сняли все нависающие камни, опасные глыбы и рыхлый грунт», — говорится в материале издания.
Все работы провели в ночное время, чтобы не создавать неудобств для автомобилистов и дачников, пишет «Сiбдепо». Жителей Орджоникидзевского района призвали с осторожностью передвигаться вдоль горных склонов, особенно в межсезонье. На сегодняшний день угрозу для водителей на указанном участке полностью устранили.