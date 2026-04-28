В Бурятии лавина накрыла шестерых работников на золотодобывающем руднике
В Бурятии снежная лавина накрыла шестерых работников рудника. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Происшествие случилось на золотодобывающем руднике «Ирокинда». Там ремонтная бригада расчищала технологическую дорогу. Внезапно снежная масса сошла со склона и накрыла людей.
Трое рабочих выбрались из-под завалов самостоятельно. Ещё шестеро остаются под снегом. Спасатели на вертолёте Ми-8 уже выдвинулись на поиски. На место происшествия направили и санавиацию.
Следственно-оперативная группа уже выехала на рудник. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Основание — нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ. Это нарушение повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.
