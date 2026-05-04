Велосипедист погиб под камнепадом на берегу озера Байкал
3 мая 2026 года на туристическом маршруте «Большая Байкальская тропа» в Иркутской области из‑за камнепада погиб велосипедист Валерий Волчатов. Об этом в своих социальных сетях сообщили представители велоклуба «Катальня».
О трагедии стало известно 4 мая. Друг погибшего обратился в личных сообщениях к клубу, после чего информация была размещена на официальной странице во «ВКонакте».
Из сообщения стало известно, что один из камней пробил шлем. На место прибыли спасатели, однако было уже поздно. Точное место происшествия не разглашается.
Спасатели доставили тело в посёлок Никола и передали сотрудникам СК, а правоохранители опрашивают свидетелей.
У мужчины остались жена и двое дочерей. Друзья погибшего и представители велоклуба начали сбор средств для семьи.
