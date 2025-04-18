«Риск онкологии»: Дачникам рассказали, что нельзя сжигать на участках и почему

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Начало дачного сезона подразумевает избавление от старых ненужных вещей. Однако сжигание отходов на участках может привести не всегда к приятным последствиям.
Председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области, эксперт в сфере экологии Лилия Белова в беседе с «Радио 1» заявила, что на дачах нельзя жечь шины, все виды пластика, покрышек, потому что в атмосферу выделяются диоксины и фураны.
По ее словам, нельзя жечь токсичные вещества, а биологические отходы можно, например, бумажные пакеты или спиленные ветки.
Белова порекомендовала приобрести дачникам небольшую ёмкость для компостирования — это может быть вырытая в земле яма, в которую можно складывать пищевые отходы, а чтобы утилизировать, например, резину, нужно искать специальные пункты на картах.
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«Это вредные частицы, которые, попадая в организм, остаются там и начинают накапливаться. Иммунитет борется и старается оградить организм, но если предельно допустимый концентрат этих вредных веществ разовьется, то могут начаться разные болезни, в том числе одно из самых страшных заболеваний — онкология», — предупредила эксперт.
По ее словам, нельзя жечь токсичные вещества, а биологические отходы можно, например, бумажные пакеты или спиленные ветки.
«Я говорю только о чистых бумажных пакетах, если внутри них есть пленка, то это уже не подлежит сжиганию, потому что это будет пластик, который выделяет в воздух отравляющие вещества», — отметила специалист.
Белова порекомендовала приобрести дачникам небольшую ёмкость для компостирования — это может быть вырытая в земле яма, в которую можно складывать пищевые отходы, а чтобы утилизировать, например, резину, нужно искать специальные пункты на картах.
«Санитария — это про безопасность. Здесь мы говорим об ответственности человека и обязанности», — завершила собеседница.
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Анастасия Панченко