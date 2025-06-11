Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в этом году
Россиян ожидает продолжительная шестидневная рабочая неделя в период с 27 октября по 1 ноября. Об этом агентству «Прайм» рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.
Причина такого графика связана с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Эксперт пояснила, что заработная плата за эту неделю не увеличится, поскольку отработанная суббота будет компенсирована выходным 3 ноября.
За длительной рабочей неделей последуют три выходных дня подряд – 2, 3 и 4 ноября (День народного единства).
Валентина Захаренкова также напомнила о возможностях сократить эту продолжительную рабочую неделю. Сотрудники могут использовать оплачиваемый отпуск или взять дни отдыха за свой счет. Дополнительно, если работник ранее трудился в свой выходной и вместо двойной оплаты выбрал отгул, он вправе воспользоваться им сейчас для сокращения рабочей недели.
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