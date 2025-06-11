Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в этом году

11 июня 2025, 04:27

Представитель МФП Захаренкова: россиян ждет шестидневная рабочая неделя в октябре

Фото: iStock/coffeekai

Россиян ожидает продолжительная шестидневная рабочая неделя в период с 27 октября по 1 ноября. Об этом агентству «Прайм» рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.