Ритуальные оргии или изнасилование: как сложилась жизнь девочки, которая родила в 5 лет

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Самой молодой матерью в истории медицины стала девочка из Перу. Когда на свет появился ее ребенок роженице было 5 лет и 7 месяцев. Что известно о феномене и судьбе Лины Медины расскажет редакция «Радио 1».
Беременность в пять лет
Лина Медина появилась на свет в 1933 году. Ее родители были простыми рабочими и жили в бедной деревне на юге Перу. Девочка росла обычным ребенком без каких-либо врожденных пороков и заболеваний. В какой-то момент родители девочки обратили внимание на округлившийся живот ребенка. Заподозрив у дочери рак, они обратились к врачам.
Оказалось, что Лина находится на седьмом месяце беременности.
Уже после обследования выяснилось, что девочка в раннем возрасте пережила гормональный сбой, из-за которого стало возможным раннее зачатие. Организм ребенка физически был не готов к родам и Лине сделали кесарево сечение. На свет появился мальчик.
Ребенок рос болезненным и слабым. В 1979 году сын юной роженицы скончался из-за проблем с костным мозгом.
Уголовное разбирательство
Правоохранительные органы пытались выяснить, как девочка могла забеременеть в столь юном возрасте. По подозрению в инцесте сначала был задержан отец Лины, однако за недостаточностью доказательств преследование в отношении него прекратилось.
Родители малышки предполагали, что ее могли изнасиловать, когда она ходила к реке стирать белье. Не исключалось, что Лина могла стать жертвой ритуальных оргий, которые устраивали местные жители.
Сама Лина вспомнить о том, что с ней произошло не смогла.
Судьба Лины
В возрасте 39-ти лет Лина вышла замуж и вновь родила. Семья Лины никогда не давала интервью и всегда отказывалась от встреч с журналистами. Умерла Лина Медина в результате инфаркта в возрасте 82 лет 8 ноября 2015 года. Так и оставшись самой молодой роженицей из всех когда-либо зарегистрированных в истории.
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Анастасия Хохлова