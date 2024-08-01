11-летнюю девочку отдали педофилу после беременности: как сложилась ее жизнь, подробности

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Водитель автобуса на протяжении нескольких месяцев имел интимную близость с 11-летней школьницей в Ленинградской области, а когда она от него забеременела, родная тетя девочки отправила ее жить к педофилу домой. История произошла в 2001 году.
Что стало с героями этой истории 23 года спустя, рассказывает редакция «Радио 1».
Мужчина понял, что от нерождённого ребенка срочно необходимо избавиться и повез ее делать аборт в частную клинику. Однако врач, узнав, что произошло, обратилась в полицию.
На допросе мужчина не отпирался и пояснил, что школьница сама проявила к нему интерес и даже угрожала порезать себя в случае его отказа от интимной близости.
Состоялся суд. Там тетя Эли совсем не защищала девочку, а напротив, рассказала, что ее мать сильно пьет, а где находится отец – никто не знает. По ее словам, девочка вела бродяжнический образ жизни и часто вела себя неподобающе.
Тогда суд приговорил педофила к двум годам условно.
Спустя несколько лет Эльвира возобновила общение с Михаилом. Они живут в соседних поселках. Он может отвезти женщину по делам или дать ей немного денег. О том, что у них есть общий ребенок, никто не знает, даже нынешний муж Эльвиры, несмотря на то, что вместе они 10 лет. Тем временем Рита выросла и уехала в Санкт-Петербург. Девушка знает отца и общается с ним.
Михаилу сейчас 72 года, живет в деревне, был женат, имел двух сыновей, один из которых умер. Соседи знали о его наклонностях, однако молчали. И сейчас поговаривают, что мужчина не изменился.
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*Все имена изменены
Знакомство с педофилом и беременность 11-летней школьницыВ марте 2001 года трое детей из неблагополучных семей прогуливали школу, когда с ними познакомился «добрый» дядя Миша*, 49-летний водитель автобуса, который угощал детей сладостями, дарил нехитрые подарки и катал на своем автобусе. Общение взрослого мужчины с детьми продолжалось около месяца. Однако в какой-то момент решил заняться сексом с 11-летней Элей*. Он даже якобы пришел к тете Эли, которая воспитывала девочку, и сообщил о своих планах жениться на школьнице. Оно тогда дала ему ключи от свободной квартиры, где водитель и встречался с малолетней. Продолжалось подобное общение на протяжении полугода. А потом девочка забеременела.
Мужчина понял, что от нерождённого ребенка срочно необходимо избавиться и повез ее делать аборт в частную клинику. Однако врач, узнав, что произошло, обратилась в полицию.
На допросе мужчина не отпирался и пояснил, что школьница сама проявила к нему интерес и даже угрожала порезать себя в случае его отказа от интимной близости.
Родная тётя отправила беременную племянницу жить к педофилу
Состоялся суд. Там тетя Эли совсем не защищала девочку, а напротив, рассказала, что ее мать сильно пьет, а где находится отец – никто не знает. По ее словам, девочка вела бродяжнический образ жизни и часто вела себя неподобающе.
Тогда суд приговорил педофила к двум годам условно.
«Потерпевшая своим аморальным поведением спровоцировала подсудимого на совершение преступления, характеризуется отрицательно, ранее вступала в половую связь, и подсудимый вступил с ней в половую связь как с лицом, ранее жившим половой жизнью. В настоящее время потерпевшая беременна, должна родить в январе, находится на его полном иждивении, иных средств к существованию не имеет, поскольку мать от дочери отказалась и самоустранилась от ее воспитания и содержания. Подсудимый характеризуется положительно, имеет постоянное место работы», — таково было пояснение суда.После суда Михаил и Эльвира жили в той самой квартире тети, а через два месяца переехали к бывшей жене и сыну педофила. Родственники не были рады новой сожительнице, однако терпели ее присутствие. Позже Эля начала оставлять рожденную дочь Риту* жене Михаила и ходить гулять, тогда-то она и встретила другого человека, с которым ей удалось покинуть новую семью, но дочь она забрала с собой.
23 года спустя«Комсомольская правда» пообщалась с Эльвирой, которой сейчас уже 35 лет. Женщина замужем, имеет пятерых детей и о том страшном времени вспоминать не любит, однако все же рассказала свою версию событий.
«Он работал на автобусе в совхозе. Там с ним общались мои друзья, которые были постарше. Так вот ездили, и в один момент он нам предложил выпить. А мы, беспризорники-то, что? Согласились, пили с ним. Он сначала приставал к моей подружке Свете, а потом у них было… ну, сами понимаете. Она до такой степени напивалась, что даже не чувствовала ничего. При мне это было два раза, она отрубалась, а он там что-то елозил. Сейчас ее уже нет в живых. Но у Светы совсем все плохо было, если у меня там хоть бабушка где-то, то у нее вообще никого», – рассказала женщина свою версию.Она также отметила, что сама не настаивала на близости с мужчиной, а эту историю придумал адвокат Михаила. В тот момент девочке пришлось согласиться, ведь идти ей было некуда.
Общение Михаила и Эльвиры продолжается по сей день
Спустя несколько лет Эльвира возобновила общение с Михаилом. Они живут в соседних поселках. Он может отвезти женщину по делам или дать ей немного денег. О том, что у них есть общий ребенок, никто не знает, даже нынешний муж Эльвиры, несмотря на то, что вместе они 10 лет. Тем временем Рита выросла и уехала в Санкт-Петербург. Девушка знает отца и общается с ним.
Михаилу сейчас 72 года, живет в деревне, был женат, имел двух сыновей, один из которых умер. Соседи знали о его наклонностях, однако молчали. И сейчас поговаривают, что мужчина не изменился.
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*Все имена изменены
Элина Позднякова