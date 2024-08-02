В Подмосковье мужчину подозревают в изнасиловании дочери более 50 раз

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В Подмосковье возбудили уголовное дело против 43-летнего мужчины, насиловавшего собственную дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ, со ссылкой на источник. Уточняется, что первое изнасилование случилось, когда жертве было 11 лет.
По словам соседки, мужчина является «очень тихим, спокойным и работящим», а пострадавший ребенок занимается конным спортом.
Сейчас, подметила собеседница, подозреваемый разводится с супругой. Что касается жены подозреваемого, она, со слов соседки, назвала причиной развода съевший семью быт. А девочка при этом все время была замкнутой и грустной. Соседи считали плохое настроение ребенка последствием родительского развода.
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«С папой она виделась регулярно, по два, иногда три раза в неделю. Последнее время она перестала с ним вообще встречаться, мы спрашивали, говорила, что не хочет папу видеть. Мы в шоке и не подумали бы никогда такое», — сказала она изданию NEWS.ru.
Сейчас, подметила собеседница, подозреваемый разводится с супругой. Что касается жены подозреваемого, она, со слов соседки, назвала причиной развода съевший семью быт. А девочка при этом все время была замкнутой и грустной. Соседи считали плохое настроение ребенка последствием родительского развода.
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Никита Кротов