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РКК «Энергия» рассказала о своих достижениях на выставке-форуме «Россия»

12 апреля 2024, 20:39
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

На выставке-форуме «Россия», которая продолжается на ВДНХ, 12 апреля отметили День космонавтики. В этот день Ракетно-космическая корпорация «Энергия» из Королёва рассказала о пилотируемой космонавтике.
«Стенд Московской области посетили около 2,5 тыс. человек. Специалисты ведущего предприятия в области ракетостроения «Энергия» рассказали о прошлом и настоящем ракетостроения и о своей деятельности. Специалисты также ответили на вопросы о производстве космических кораблей, средств выведения на орбиту, автоматических космических комплексов», – рассказали в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО



В рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства РКК «Энергия» предложила на выставке широкий спектр вакансий для соискателей.

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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#подмосковье
#московская область
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2,6 тыс. переселенцев из аварийных домов в Подмосковье обратились за сертификатами
12 апреля 2024, 21:55

Переселенцы из аварийных домов в Подмосковье подали уже 1708 заявлений на получение жилищных сертификатов. Это жители 31 городского округа региона, рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
«Всего подано 1708 заявлений. Наибольшее количество зафиксировано в Шатуре, Сергиево-Посадском городском округе, Ступине, Егорьевске, Воскресенске. Всего за этой мерой поддержки обратились более 2,6 тыс. человек. Общая расселяемая площадь аварийного жилья за счёт сертификатов составляет 50 тыс. кв. м.», – говорится в сообщении.
У этой программы несколько плюсов. Так, собственникам не нужно ждать окончания строительства – приобрести жильё можно в любом уголке Подмосковья. Минимальный метраж составляет 33 «квадрата», а значит те, кто жил в квартире поменьше, смогут выбрать большее помещение.

По сертификату стоимость квадратного метра аварийного жилья составляет 130 тыс. рублей. Расселение ведётся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#московская область
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Умер известный итальянский модельер Роберто Кавалли
12 апреля 2024, 21:25

Фото: iStock/Boris Ipatov

На 84-ом году жизни скончался итальянский модельер Роберто Кавалли. Об этом сообщает издание La Repрublica.
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Голосование за территории для благоустройства привлекло 667 тыс. жителей Подмосковья
12 апреля 2024, 21:09

Фото: пресс-службе Министерства благоустройства МО

Во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства приняли участие более 667 тыс. жителей Подмосковья. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Голосование стартовало 15 марта, и к трём часам дня 12 апреля на сайте проголосовали более 667 тыс. человек. Всероссийская платформа для голосования по выбору общественных территорий существует с 2021 года. За три года на ней отдали голоса более 1,3 млн человек. 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
В этом году на голосование представлены 220 территорий в 53 городских округах. До 30 апреля жители Подмосковья старше 14 лет могут проголосовать на сайте за выбранную территорию.

Жители смогут решить, как благоустроить свой населённый пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство.

К обновлению объектов приступят в будущем году.

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#подмосковье
#голосование
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Жителей Подмосковья предупредили о появлении фейковых банковских приложений
12 апреля 2024, 20:51

Фото: Istockphoto / tadamichi

В магазине AppStore появились фейковые приложения банков ВТБ и «Тинькофф». Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Созданные злоумышленниками приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков. Тем не менее, к ВТБ и «Тинькофф банку» они никакого отношения не имеют. Задача создателей таких приложений – украсть ваши персональные данные», – пояснили в подмосковном ГУРБ.
Там призвали жителей Подмосковья быть бдительными, не скачивать эти приложения и не вводить свои данные.

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#подмосковье
#московская область
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Автоэксперт Балабас раскрыл, как правильно собирать автоаптечку
Автоэксперт Балабас: Надо собирать автоаптечку как туристическую
12 апреля 2024, 20:44

Фото: iStock/Khaligo

Автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас рекомендовал собирать автомобильную аптечку также, как туристическую.
При этом, по его словам, в такой аптечке нужны не самые дорогие, а самые необходимые препараты.

«Аптечку для автомобиля надо собирать как туристическую. Автомобильная аптечка от туристической вообще ничем не отличается кроме того, что может быть ещё более эффективной и более расширенной, потому что турист экономит всякие граммы в рюкзаке, а у автомобиля такой проблемы нет», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Балабас.

Он добавил, что не стоит ограничивать аптечку габаритами.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин высказал своё мнение по поводу предложений Минздрава по расширению состава автоаптечки, что должно способствовать более эффективному предоставлению первой помощи. Он отметил, что к такой инициативе есть много вопросов.

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#препараты
#аптечка
#автомобиль
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Аналитик Муртазин раскрыл, для кого всё ещё актуальны кнопочные телефоны
Аналитик Муртазин: Кнопочные телефоны нужны курьерам и в сфере услуг
12 апреля 2024, 20:24

Фото: iStock/loki_ast

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин развеял миф о том, что кнопочными телефонами пользуются сегодня преимущественно пожилые.
Он отметил, что такие средства связи нужны курьерам, а также различным менеджерам, например, в сфере услуг.

«Существует стереотип, что кнопочными телефонами пользуются пожилые люди, максимум дети. Это не так. У них есть целый ряд применений. Это курьеры, которым нужен надёжный телефон, который не разрядится. Это хостес в ресторанах – им не нужен сенсорный экран, им нужно просто принимать звонки. Ну и далее по списку», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Муртазин.

Ранее экс-советник президента РФ по развитию Интернета и председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявлял, что отключит айфоны для россиян технически несложно.

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#телефон
#эксперт
#пожилые люди
#специалисты
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Жители Астрахани и Волгограда наблюдают в небе «космическую медузу» – видео
12 апреля 2024, 20:15

Фото: iStock/Galina Atroshchenko

Жители Астрахани и Волгограда сообщают о «космической медузе», которую они наблюдают в небе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что необычный след в небе вызван запуском межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Как ранее сообщало Минобороны РФ, запуск ракеты был совершён в учебных целях. Ракета достигла полигона в Казахстане, где поразила заранее подготовленную условную цель.



Так называемая «космическая медуза» появляется в небе в момент, когда свет начинает отражаться от выхлопных газов ракеты.

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#ракета
#волгоградская область
#минобороны рф
#испытания
#свет
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Испытания межконтинентальной баллистической ракеты провели на полигоне Капустин Яр
МО РФ: испытания баллистической ракеты провели на Капустином Яре
12 апреля 2024, 20:07

Фото: iStock/aapsky

С полигона Капустин Яр в Астраханской области проведён успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что целью пуска было испытание перспективного боевого оснащения такого вида ракет.

Благодаря этому пуску специалисты смогли подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, которые применяются при разработке новых ракетных комплексов стратегического значения.

В результате запуска учебная боевая часть баллистической ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне в Казахстане.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что все задачи пуска были выполнены в полном объёме.

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#ракета
#минобороны рф
#учения
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Россияне первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс — видео
RuVDS: Корниенко, Лынник и Ефремов первыми в мире совершили стратосферный прыжок
12 апреля 2024, 19:55

Фото: iStock/lexaarts

Космонавт Михаил Корниенко, летчик-испытатель Александр Лынник и стратонавт Денис Ефремов впервые в истории совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс. Об этом сообщили в компании RuVDS.
Отмечается, что парашютисты совершили прыжок с высоты более 10 тысяч метров. Длительность свободного падения составила порядка двух минут.



Уточняется, что парашютисты достигли назначенной точки. По информации источника, с самолета Ил-76 также было сброшено оборудование, которое планируется развернуть на дрейфующей льдине.

Ранее вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что на создание сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу власти выделят около 600 миллиардов рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#космонавт
#денис мантуров
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#ракеты
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