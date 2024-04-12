РКК «Энергия» рассказала о своих достижениях на выставке-форуме «Россия»

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
На выставке-форуме «Россия», которая продолжается на ВДНХ, 12 апреля отметили День космонавтики. В этот день Ракетно-космическая корпорация «Энергия» из Королёва рассказала о пилотируемой космонавтике.
«Стенд Московской области посетили около 2,5 тыс. человек. Специалисты ведущего предприятия в области ракетостроения «Энергия» рассказали о прошлом и настоящем ракетостроения и о своей деятельности. Специалисты также ответили на вопросы о производстве космических кораблей, средств выведения на орбиту, автоматических космических комплексов», – рассказали в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства РКК «Энергия» предложила на выставке широкий спектр вакансий для соискателей.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
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Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства РКК «Энергия» предложила на выставке широкий спектр вакансий для соискателей.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
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Лора Луганская