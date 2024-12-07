РКН частично отключил Россию от мирового интернета

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Роскомнадзор провел ежегодные учения, в рамках которых часть регионов России была отключена от интернета. Об этом пишут URA.RU.
«Роскомнадзор провел ежегодные учения по оценке устойчивости работы российского сегмента интернета. Об этом заявили в пресс-службе РКН в ответ на сообщения о проблемах с доступом граждан России к зарубежным сайтам и сервисам», — говорится в сообщении.
В частности, сбои наблюдались в работе интернет-сервисов и мессенджеров, включая Telegram и WhatsApp на территории Дагестана. Проблемы связаны с проведением учений Роскомнадзора по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту. Отмечается, что пользователи будут сталкиваться со сбоями на протяжении 24 часов. К вечеру 7 декабря доступ к зарубежным платформам будет восстановлен.
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