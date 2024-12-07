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РКН частично отключил Россию от мирового интернета

URA.RU: Роскомнадзор отключил Дагестан от интернета из-за учений
Фото: iStock/golubovy

Фото: iStock/golubovy

Роскомнадзор провел ежегодные учения, в рамках которых часть регионов России была отключена от интернета. Об этом пишут URA.RU.


«Роскомнадзор провел ежегодные учения по оценке устойчивости работы российского сегмента интернета. Об этом заявили в пресс-службе РКН в ответ на сообщения о проблемах с доступом граждан России к зарубежным сайтам и сервисам», — говорится в сообщении.

В частности, сбои наблюдались в работе интернет-сервисов и мессенджеров, включая Telegram и WhatsApp на территории Дагестана. Проблемы связаны с проведением учений Роскомнадзора по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту. Отмечается, что пользователи будут сталкиваться со сбоями на протяжении 24 часов. К вечеру 7 декабря доступ к зарубежным платформам будет восстановлен.

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#интернет
#учения
#роскомнадзор
Крупный российский производитель обуви признан банкротом
РИА Новости: обувной производитель Ralf Ringer признан банкротом
07 декабря 2024, 01:29

Фото: iStock/Yingko

Арбитражный суд Москвы признал банкротом головную структуру крупного производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer. Об этом пишут РИА Новости.
«Арбитражный суд Москвы по заявлению подмосковного ООО «Стивали» признал банкротом АО «Ральф Рингер», головную структуру производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer»:— говорится в сообщении.

Соответствующее заявление было подано в июне 2023 года. На данный момент известно, что компания имела долг по аренде помещения у «Стивали» в размере 20 миллионов рублей. При этом со стороны должника регулярно поступали заявлении о намерении урегулировать обязательства перед кредиторами.

Стоит отметить, что московская прокуратура завела уголовное дело в отношении генерального директора российской обувной компании Ralf Ringer и его пособника по делу об уклонении от уплаты налогов. Фигурирующая сумма равняется порядка 588 миллионам рублей.

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#суд
#уголовное банкротство
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Выплата 10 000 рублей на Новый год: кому положена
07 декабря 2024, 00:18

Фото: iStock/ArtemSam

Вице-спикер Госдумы и член партии ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой о начислении единоразовой выплаты в размере 10 000 рублей в честь Нового года. Об этом пишет РИА Новости.
«Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума, одиноких родителей и пенсионеров», — говорится в сообщении.

Согласно инициативе, выплата «Новогодний семейный бюджет» будет начисляться за счет перераспределения неизрасходованных бюджетных средств на 2024 год. По мнению Чернышова, данная помощь позволит нуждающимся справится с грядущими расходами перед Новым годом. Если инициативу одобрят, то семьи с детьми с доходами ниже прожиточного минимума, одинокие родители и пенсионеры смогут получить деньги уже в конце декабря.

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#пенсионеры
#деньги
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#бюджет
#выплаты
#новый год
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Минкульт РФ одобрил демонстрацию порно в онлайн кинотеатрах
06 декабря 2024, 23:46

Фото: iStock/M-Production

Министерство культуры России официально разрешило демонстрацию порно в отечественных онлайн кинотеатрах. Сообщение об этом появилось в Mash Room.
«Порно будет доступно в отечественных онлайн-кинотеатрах. Это уже одобрил Минкульт РФ», — поделились в telegram-канале.

Указывается, что в течение последних двух лет Минкульт одобрил порядка 145 порнографических фильмов для показа в интернете, в том числе на стримингах. Эксперт, кинокритик и главный редактор zoom film Александр Голубчиков объяснил, между эротикой и порно есть тонкая разница. Суть в самом процессе совокупления. Если в кадре показывается момент проникновения, то тогда это порно.

Как пример в telegram-канале привели фильм «Fan Favorite: Hot MILFs», который получил прокатное разрешение. Помимо крупных кадров с проникновением, в картине есть сцены ЛГБТ*. Фильм получил одобрение для показа в онлайн кинотеатрах, а в реестре Минкульта у него есть свой номер. Всего за этот год министерство выдало 48 прокатных удостоверений на эротические фильмы.

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#фильм
#онлайн-кинотеатр
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Остановки в шести подмосковных округах очистили от незаконной рекламы и граффити
06 декабря 2024, 22:19

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Сотрудники Мосавтодора ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры на восьми региональных дорогах в шести городских округах. Их выявили в ходе обследования, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Очистили остановочный павильон вблизи микрорайона Щапово и на опоре наружного освещения на ул. Московской в Долгопрудном, знаки на проспекте Мира и ул. Полевой во Фрязине, на Олимпийском проспекте в Мытищах, на ул. Центральной в Щёлкове и на ул. Коломенской в Озёрах. Кроме того, убрали рекламные объявления с остановки на улице Ленина в селе Кудиново Богородского городского округа», – рассказали в ведомстве.
Там призвали жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры. Там напомнили, что это не только является правонарушением, но негативно влиять на безопасность движения.

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#остановки
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#реклама
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье назвали победителей конкурса детских рисунков к Году семьи
06 декабря 2024, 22:08

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО

В Никольском Соборе в Павшинской Пойме в Красногорске назвали имена победителей Регионального конкурса детских рисунков «Это моя семья».
Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой, выступившей инициатором и организатором конкурса.

Всего на конкурс поступило 210 работ от детей в возрасте от 7 до 18 лет со всего Подмосковья.

Ксения Мишонова (Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО)

«Дети прислали невероятно яркие, наполненные красками и светом рисунки о том, как они видят свою семью и как они хотят ее видеть. Говорят, что всё, что происходит на душе у ребёнка, он может изобразить на бумаге. Смотреть на наши конкурсные работы – одно удовольствие. Сразу понимаешь, что дети в таких семьях чувствуют себя защищёнными и растут в любви», – поделилась подмосковный детский правозащитник.
Сначала голосование проходило в социальных сетях, а затем свою оценку дала конкурсная комиссия. Всего определили 42 призёра в трёх возрастных категориях и четырёх номинациях - «Спортивная семья», «Большая семья», «Семейная традиция» и «Моя семья».

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО

Участники конкурса получили специальные призы от Минспорта, Минсоцразвития Московской области и от Московской митрополии.

Как отметила Мишонова, география конкурса вышла за пределы области – работы присылали и из соседних регионов. Она предложила коллегам-уполномоченным в следующем году сделать конкурс межрегиональным.

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Пилотажная группа «Стрижи» получила глубоко модернизированные истребители
06 декабря 2024, 21:50

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» будет летать на глубоко модернизированных истребителях МиГ-29СМТ. Первую партию обновлённой техники доставили на аэродром базирования группы в Кубинке, сообщается в телеграм-канале «Стрижей».
«Состоялось историческое событие. После теоретического и практического переучивания мы перегнали первую партию МиГ-29 СМТ. Это глубокая модернизация МиГ-29. Он слегка набрал в весе, но это его только красит. Очень скоро наши красавцы приобретут привычную нам всем окраску «Стрижей» и встанут в строй», – говорится в сообщении.
Обновлённые истребители МиГ-29СМТ станут первым этапом на пути к заветной мечте авиагруппы – МиГ-35.

В Кубинке открыт музей пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». Там представлены документы об истории города, благодарности лётчикам и их награды за многочисленные выступления на авиационных шоу по всему миру. Там также можно увидеть фотографии, личное дело и китель Героя Советского Союза, маршала авиации, знаменитого аса Ивана Кожедуба.

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#одинцовский городской округ
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#самолёты
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#московская область
#аэродром
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Астролог Лебеденко рассказала, как легче пережить Ретроградный Марс
06 декабря 2024, 20:06

Фото: iStock/Tokarsky

С 7 декабря 2024 года по 23 февраля 2025 года Марс будет ретроградным. Это астрономическое и астрологическое событие длится примерно 11 недель.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала советы, как легче пережить Ретроградный Марс.

Когда Марс находится в ретроградном движении, действия не должны опережать мысли. Важно оценивать то, получится ли довести дело до конца. Для того чтобы не растерять энтузиазм и все силы, надо проявить максимум самоконтроля, а также осторожности и предусмотрительности. Смелость и решительность желательно демонстрировать только, если риск продуман.

В начале своего ретроградного движения с 7 декабря 2023 года по 5 января 2025 года Марс будет находиться в огненном, ярком и харизматичном Льве и сформирует аспект с Плутоном. В течение тридцати дней лучше не тропиться с выводами и своевременно уточнять все неясные моменты. Желательно не спешить вступать в дискуссии, не реагировать на провокации и избегать резких высказываний. Исключить нужно вспыльчивость, раздражительность держать их под контролем. Споры могут быть бессмысленными и проблемными.

С 6 января по 23 февраля 2025 года Ретроградный Марс перейдёт в интуитивный и заботливый Рак. В этом знаке зодиака он будет находиться в благоприятных аспектах к Сатурну и Нептуну. В течение сорока девять дней благоприятно проявлять как рациональность, логику так и прислушаться к совей интуиции и чувствам. Будут помогать спокойствие, дисциплинированность и последовательность действий.

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#гороскоп
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Герой России Липовой: «По биографии военного можно отследить историю страны»
История героя Афганской и Чеченских войн Сергея Липового
06 декабря 2024, 19:53

Сергей Липовой (Фото: РИА Новости / Мария Девахина)

9 декабря отмечается День Героев Отечества. «Радио 1» каждый день рассказывает о героях прошлого и настоящего.
Сегодня речь пойдёт о заслуженном военном лётчике Российской Федерации, Герое России Сергее Анатольевиче Липовом.

За его плечами – боевые действия в Афганистане. Он совершил несколько сотен боевых вылетов, был награждён Орденом Красной Звезды. Липовой – участник Первой Чеченской войны. С января 1996 года служил на таджикской границе в составе группы пограничных войск России.
«Я не считаю, что мой боевой путь был каким-то особенным. Таких биографий в нашей армии можно найти сотни. Главное – в том, что по биографии военного, по его боевому пути можно отследить историю нашего государства на отдельно взятых исторических периодах», – рассказал Липовой «Радио 1».
Сергей Липовой (Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов)

Боевые действия на таджикско-афганской границе не прекращались ни на день. Вертолётчики-пограничники оказывали огневую поддержку бойцам погранзастав и манёвренных групп, вели поиск боевиков и наркоторговцев, высаживали десантников в самых глухих горных ущельях.
«В тот сложный период Советский Союз оказал интернациональную помощь братскому афганскому народу. Потом появилась новейшая Россия. История снова была связана с защитой и обороной как территории страны, так и её интересов в различных точках Земли. Территорией Средней Азии, наших бывших союзных республик рассчитывали овладеть наши сегодняшние заокеанские оппоненты. На территорию среднеазиатских республик, Таджикистана, забрасывалось огромное количество оружия и денег. Из Афганистана постоянно рвались караваны с оружием и наркотиками. Границу переходили банды под руководством НАТО. И приходилось не только охранять, но и оборонять её», – поделился собеседник «Радио 1».
Указом президента России от 14 декабря 1996 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Сергею Липовому было присвоено звание Героя Российской Федерации и вручена Золотая Звезда.

Сергей Липовой (слева) (Фото: сайт oficery.ru)

Липовой участвовал во Второй Чеченской войне, которая стала для Сергея Анатольевича четвёртой по счету.
«После окончания гражданской войны на территории Таджикистана я был направлен в Академию Генерального штаба. Потом началась уже вторая, Кавказская, война. С тем, что она чеченская, я абсолютно не согласен. Война была практически на всех территориях республик Кавказа, и называть её Чеченской, наверное, было бы неправильно. Пограничники снова принимали самое активное участие в этой второй Кавказской войне, охраняли, обороняли границы с Азербайджаном, с Грузией», – вспоминает военный.
Сейчас Сергей Липовой занимается общественной деятельностью, много лет избирается председателем президиума организации «Офицеры России».

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В Подмосковье назвали победителей конкурса «Гимн России понятными словами»
06 декабря 2024, 19:25

Фото: пресс-служба МИСК МО

Итоги VIII Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами» подвели на Межрегиональном гражданско-патриотическим форуме «Патриот – это я!». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики Московской области, которое выступает организатором форума.
На награждения в Подмосковье приехали 36 победителей из 24 регионов страны. Среди них – Даня Гурьянов и Таня Митрошина из башкирского города Октябрьский. Они получили Гран-при, покорив жюри артистизмом и увлечённостью.

Екатерина Швелидзе (Фото: пресс-служба МИСК МО)

«Спасибо вам за ваши работы – такие творческие, такие интересные, с изюминкой. Мы получили огромное удовольствие, когда их просматривали. Важно, что ваши отзывы, которые вы присылаете вместе с работами, – про любовь к Родине и гордость за страну», – сказала организатор конкурса, президент Инновационного центра развития и воспитания детей и молодёжи Екатерина Аверкиева.

Фото: пресс-служба МИСК МО

Организатором конкурса выступает Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи. Всего на него было отправлено свыше 17,6 тыс. видеороликов от ребят со всей России, а также из девяти зарубежных стран.

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#молодёжь
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