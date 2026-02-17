Названа дата, когда Telegram полностью заблокируют в России
Полная блокировка мессенджера Telegram в России может произойти 1 апреля 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в нескольких ведомствах.
По их данным, Роскомнадзор применит меры к платформе по аналогии с социальными сетями Instagram* и Facebook*. Ожидается, что ограничения начнут действовать на территории всей страны: приложение перестанет загружаться как через мобильные сети, так и через стационарные интернет-системы.
Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Ранее сообщалось, что за 15 февраля мессенджер заблокировал 235 282 группы и канала. Это максимальный суточный показатель с конца января, когда ограничения коснулись 300 840 сообществ.
