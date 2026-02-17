Названа дата, когда Telegram полностью заблокируют в России

17 февраля 2026, 11:54

Baza: мессенджер Telegram полностью заблокируют в России 1 апреля

Фото: iStock/KleverLeveL

Полная блокировка мессенджера Telegram в России может произойти 1 апреля 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в нескольких ведомствах.