Roblox разблокировали в России
Игровая платформа Roblox снова доступна пользователям в России. Об этом проинформировали в Министерстве цифрового развития.
Компания Roblox полностью выполнила все требования российского законодательства, касающиеся обеспечения безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова функционирует на территории страны, пояснили в ведомстве.
Уточняется, что платформа внедрила ряд дополнительных мер для защиты детей. В частности, был введён механизм ограничения доступа к играм в зависимости от возрастных категорий. Кроме того, организация обязалась продолжать борьбу с распространением нежелательного контента на платформе, добавили в Минцифры.
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