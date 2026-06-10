Юрист рассказала, можно ли выпускникам гулять до утра
Несовершеннолетние выпускники смогут встретить рассвет в сопровождении родителей. Об этом рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России и МГЮА Лилия Василенко.
По ее словам, подростки могут находиться в общественных местах ночью только в сопровождении родителей. Если полиция обнаружит, что выпускник, не достигший 18 лет, гуляет один в ночное время, ответственность за это понесут родители, а не школа.
Кроме того, чтобы несовершеннолетние могли беспрепятственно посещать рестораны в неофициальной части после 22:00–23:00, с ними должны быть родители или совершеннолетний, имеющий доверенность. Выпускные в российских школах состоятся в субботу, 27 июня.
До этого член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев предупредил о схемах обмана школьников во время ЕГЭ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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