Подмосковный психолог рассказала, как помочь ребёнку пережить экзаменационный стресс

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В период школьных экзаменов уровень тревоги у ребёнка зашкаливает, и часто именно родители усиливают на него давление. Между тем психологическое состояние подростка напрямую влияет на его результат, сообщила медицинский психолог НИКИ детства Наталья Волкова.





В состоянии постоянного страха перед провалом мозг ребёнка блокирует память, и даже отлично выученный материал может вылететь из головы в самый неподходящий момент. Задача родителей – стать надёжным тылом, а не строгим контролёром.

«Часто дети боятся не самих тестов, а разочарования родных. Подготовка к экзаменам не должна занимать 24 часа в сутки. Мозгу нужны перерывы каждые 40-50 минут, восьмичасовой сон и прогулки на свежем воздухе. Без отдыха продуктивность падает до нуля, и сидение над учебниками ночью приносит только вред», – подчеркнула Волкова, слова который привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.