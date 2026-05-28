Подмосковный психолог рассказала, как помочь ребёнку пережить экзаменационный стресс
В период школьных экзаменов уровень тревоги у ребёнка зашкаливает, и часто именно родители усиливают на него давление. Между тем психологическое состояние подростка напрямую влияет на его результат, сообщила медицинский психолог НИКИ детства Наталья Волкова.
В состоянии постоянного страха перед провалом мозг ребёнка блокирует память, и даже отлично выученный материал может вылететь из головы в самый неподходящий момент. Задача родителей – стать надёжным тылом, а не строгим контролёром.
«Часто дети боятся не самих тестов, а разочарования родных. Подготовка к экзаменам не должна занимать 24 часа в сутки. Мозгу нужны перерывы каждые 40-50 минут, восьмичасовой сон и прогулки на свежем воздухе. Без отдыха продуктивность падает до нуля, и сидение над учебниками ночью приносит только вред», – подчеркнула Волкова, слова который привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.Родителям важно понимать, что такие изменения в поведении подростка, как пассивность, молчаливость или раздражительность, могут сигнализировать не только о стрессе, но и депрессии или ощущении безысходности.
Важно обратить внимание и на питание. Мозгу нужны сложные углеводы и белки, а не шоколадки и энергетики, которые дают лишь кратковременный всплеск энергии.
В день экзамена важно создать позитивный настрой, обнять ребёнка и пожелать удачи. Если же родители заметили, что тревога становится неуправляемой, ребёнок перестал спать, стал плаксивым или агрессивным, стоит обратиться за консультацией к психологу.