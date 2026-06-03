Робот-балерина и ее спутник встречают гостей ПМЭФ-2026
Робот-балерина с брендовой сумкой и ее робо-друг в деловом костюме встречают гостей ПМЭФ-2026 в первый день форума. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Участникам они шлют воздушные поцелуи, рассказывают, что «ищут счастья», и не боятся журналистов. При этом на вопросы они отвечают с оговоркой. Собеседники просят заранее согласовывать их с «секьюрити».
Петербургский международный экономический форум пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня 2026 года. Программу форума посвятили формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики. ПМЭФ — ключевая площадка для российского и международного бизнеса, где обсуждаются глобальные экономические тренды, укрепляются деловые связи и формируются стратегии развития. Форум проводится с 1997 года и ежегодно собирает ведущих политиков, предпринимателей и экспертов со всего мира.
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