Робот-балерина и ее спутник встречают гостей ПМЭФ-2026

03 июня 2026, 09:59

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Робот-балерина с брендовой сумкой и ее робо-друг в деловом костюме встречают гостей ПМЭФ-2026 в первый день форума. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.