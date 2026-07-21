Житель Владивостока сыграл свадьбу с москвичкой после знакомства в GTA SAMP
27-летний Алексей из Приморья познакомился с будущей женой из Москвы на сервере GTA SAMP. После виртуальной церемонии на Гроув-стрит он прилетел к девушке, увидел ее впервые и сделал предложение. Сейчас супруги живут вместе. Об этом сообщает Mash.
Пара проводила время в игровом мире: ездила по районам, участвовала в захватах территорий и общалась в голосовом чате. Через несколько месяцев они оформили брак в SAMP, а затем решили перенести отношения в реальную жизнь. Девушка публикует ролики в TikTok, Алексей ведет стримы и планирует развивать медийные проекты.
Знакомства в SAMP и GTA5RP становятся все популярнее. В таких мультиплеерах игроки выбирают профессии, служат в полиции, работают прокурорами, участвуют в соревнованиях и общаются с тысячами пользователей на серверах.
Однако виртуальные отношения не всегда доходят до регистрации брака. Причинами становятся расстояние, учеба, работа и семейные обстоятельства. Одна из собеседниц Mash рассказала, что познакомилась с мужчиной в GTA, когда тот состоял в браке. Спустя два месяца он развелся, после чего пара начала жить вместе.
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