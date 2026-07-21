Житель Владивостока сыграл свадьбу с москвичкой после знакомства в GTA SAMP

21 июля 2026, 10:31

Фото: iStock/Елена Новикова

27-летний Алексей из Приморья познакомился с будущей женой из Москвы на сервере GTA SAMP. После виртуальной церемонии на Гроув-стрит он прилетел к девушке, увидел ее впервые и сделал предложение. Сейчас супруги живут вместе. Об этом сообщает Mash.