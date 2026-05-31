В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для беременных

Депутат ГД Колунов предложил ввести бесплатный проезд для беременных женщин
В России могут рассмотреть введение бесплатного проезда для беременных женщин на всех видах городского пассажирского транспорта. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов в разговоре с РИА Новости.
По словам парламентария, такое предложение основано на обращениях граждан, которые он регулярно получает на встречах и приемах. Он отметил, что мера могла бы стать дополнительной поддержкой для будущих матерей.
«Считаю важным проработать возможность введения бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта для женщин в период беременности. Это запрос наших граждан, не раз слышал его на встречах и приемах», — сказал Колунов.
Депутат сообщил, что в ближайшее время планирует направить соответствующее обращение в Министерство транспорта России. По его мнению, льготу целесообразно предоставлять на основании документа о постановке на учет по беременности. Это, как отметил парламентарий, позволит упростить контроль и исключить возможные злоупотребления.
Колунов добавил, что прекращение льготы может быть автоматически связано со снятием женщины с учета по беременности. Он подчеркнул, что реализация инициативы поможет снизить финансовую нагрузку на семьи и может стать одной из мер поддержки демографической политики в стране.