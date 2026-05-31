В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для беременных

31 мая 2026, 10:25

Депутат ГД Колунов предложил ввести бесплатный проезд для беременных женщин

В России могут рассмотреть введение бесплатного проезда для беременных женщин на всех видах городского пассажирского транспорта. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов в разговоре с РИА Новости.





По словам парламентария, такое предложение основано на обращениях граждан, которые он регулярно получает на встречах и приемах. Он отметил, что мера могла бы стать дополнительной поддержкой для будущих матерей.





«Считаю важным проработать возможность введения бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта для женщин в период беременности. Это запрос наших граждан, не раз слышал его на встречах и приемах», — сказал Колунов.